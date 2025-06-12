Слух: создатели ремейка The Witcher делают третье DLC для The Witcher 3: Wild Hunt, которое выйдет в 2026 году

Польские журналисты и подкастеры с канала Remigiusz Maciaszek сообщают о том, что сразу несколько их источников утверждают, что в 2026 году выйдет третье дополнение к The Witcher 3: Wild Hunt. Созданием DLC занимается студия Fool's Theory, которая также разрабатывает ремейк оригинальной The Witcher. Размер и стоимость дополнения не раскрывается.

На данный момент слух выглядит довольно сомнительным, однако если он все-таки окажется правдой, то заметны явные параллели с Cyberpunk 2077: ранее один из сотрудников студии Virtuos, проболтался в своём резюме, что студия работает над новым DLC для игры.

Возможно, что привлекая студии поддержки для разработки дополнений к уже выпущенным играм, CD Projekt RED таким образом решила заработать дополнительные средства в годы отсутствия громких релизов и заполнить пустоту до выхода The Witcher 4, до релиза которой остаётся еще несколько лет.