Слух: создатели ремейка The Witcher делают третье DLC для The Witcher 3: Wild Hunt, которое выйдет в 2026 году

Польские журналисты и подкастеры с канала Remigiusz Maciaszek сообщают о том, что сразу несколько их источников утверждают, что в 2026 году выйдет третье дополнение к The Witcher 3: Wild Hunt. Созданием DLC занимается студия Fool's Theory, которая также разрабатывает ремейк оригинальной The Witcher. Размер и стоимость дополнения не раскрывается.
На данный момент слух выглядит довольно сомнительным, однако если он все-таки окажется правдой, то заметны явные параллели с Cyberpunk 2077: ранее один из сотрудников студии Virtuos, проболтался в своём резюме, что студия работает над новым DLC для игры.
Возможно, что привлекая студии поддержки для разработки дополнений к уже выпущенным играм, CD Projekt RED таким образом решила заработать дополнительные средства в годы отсутствия громких релизов и заполнить пустоту до выхода The Witcher 4, до релиза которой остаётся еще несколько лет.
В целом положительная новость! лучше играть в новое дополнение с Геральтом, чем в четвёртую часть, где главная ГГ - очередная бабища, которая вместо пребывания на кухне понеслась непонятно куда, а вместо ручки от сковороды схватилась за руль / пистолет / меч и т.п.
Я тоже постоянно об этом говорю, так латентные в меня дерьмом кидают)))
Не обращай внимания на неполноценных. Главное чтобы у тебя были правильные традиционные взгляды и не отходил от канонов заложенных природой.
Т.е после завершения тройки почти 10 лет назад, большинство говорило и догадывалось, что 4 часть будет с Цири как гг и никто против то не был. Сейчас же с чего то нытье началось, что это повесточка сыграла и вылезла куча недовоных, при том что Цири основной герой вселенной. Странные вы.
Оставьте Геральта в покое, ироды
Если они Fool's Theory заняты ремейком, врят ли они делают dlc. Новость не о чем. 3 Ведьмак работает на ред енжин, а ремейк делается на унреале. Я думаю ни кто кроме редов, на ред енжин работать не умеет.😉
и они сами разучились уже наверное на ним работать
Не, довольно. Третью и так затёрли все мы до дыр. Сейчас нужная новая часть, новый графон, новый движ, новый персонаж🙏 // Nvidia Power
Да да, пески офира называется, ну уж совсем бредовый вброс.
Лол, спустя 11 лет?( Может это dlc к 4 части?
денежек пшэкам захотелось? но воспринимать серьёзно как кто то в резюме проболтался что видел нло или что то типа оно такое
Держи, это бесплатно (,,,,,,,,)
Крайне сомнительный вброс. Сейчас бы доверять каким-то ноунеймам Лёлеку и Болеку)
Ниxyя себе! Парам-пам-пам!!!👍👍👍
а не поздновато ли делать ещё одно длс? как то в падлу заново игру проходить ради длс