Слух: третье DLC для The Witcher 3 выйдет в мае 2026 года, а ремейк The Witcher перенесён на 2028 год

Аналитик Матеуш Хжановский из компании Noble Securities в своем отчете сообщает, что третье крупное дополнение для игры The Witcher 3: Wild Hunt выйдет в мае 2026 года. По его прогнозам, к 2026 году продажи этого DLC могут достигнуть 11 миллионов копий по цене $30, а бюджет разработки составит около $14,5 миллионов.
Выход этого дополнения должен положить начало активной маркетинговой кампании, предваряющей релиск The Witcher 4. Бюджет остальных текущих проектов студии CD Projekt оценивается примерно в $7,8 миллиона, а потенциальные доходы от них - в $17 миллионов.
В отчете также указывается, что релиз The Witcher 4 ожидается в четвертом квартале 2027 года. Общий бюджет всей трилогии, по данным аналитика, вырос с изначальных $585.5 до $892.16 миллионов с учетом маркетинговых затрат.
Прочие проекты студии, Sirius и ремейк The Witcher, якобы перенесены на 2028 год с сокращением бюджета, а игра под кодовым названием Hadar находится на концептуальной стадии и может выйти только к 2032 году. Стоит отметить, что данная информация является аналитическим прогнозом, основанным на неофициальных источниках и личных оценках автора.
