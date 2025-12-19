ЧАТ ИГРЫ
The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.6 34 839 оценок

Слух: третье DLC для The Witcher 3 выйдет в мае 2026 года, а ремейк The Witcher перенесён на 2028 год

AceTheKing AceTheKing

Аналитик Матеуш Хжановский из компании Noble Securities в своем отчете сообщает, что третье крупное дополнение для игры The Witcher 3: Wild Hunt выйдет в мае 2026 года. По его прогнозам, к 2026 году продажи этого DLC могут достигнуть 11 миллионов копий по цене $30, а бюджет разработки составит около $14,5 миллионов.

Выход этого дополнения должен положить начало активной маркетинговой кампании, предваряющей релиск The Witcher 4. Бюджет остальных текущих проектов студии CD Projekt оценивается примерно в $7,8 миллиона, а потенциальные доходы от них - в $17 миллионов.

В отчете также указывается, что релиз The Witcher 4 ожидается в четвертом квартале 2027 года. Общий бюджет всей трилогии, по данным аналитика, вырос с изначальных $585.5 до $892.16 миллионов с учетом маркетинговых затрат.

Прочие проекты студии, Sirius и ремейк The Witcher, якобы перенесены на 2028 год с сокращением бюджета, а игра под кодовым названием Hadar находится на концептуальной стадии и может выйти только к 2032 году. Стоит отметить, что данная информация является аналитическим прогнозом, основанным на неофициальных источниках и личных оценках автора.

23
15
Комментарии:  15
nonamerz1

фантазер то какой

11
Newworld_DESTROYER

ох уж эти флажные фантазии фанаток))

проджекты отдали свою самую сокровенную игру на аутсорс индусам, деремак4 с вероятностью 99% будет симулятором ныряний за вопросиками. я бы вообще ничего не ожидал

11
YummyBayard

Да да. Самому то не скучно одну и туже чушь писать?

DisAssBella

В нем будут похождения пелемешки за чудодейственным зельем, которое делает любого внезависимости от всего ведьмаком?

7
HellowRainbow

Или за зельем, далающим страшным, сильным и независимым

3
YummyBayard HellowRainbow

Уже и тролли скатились в самоповтор и нудятину🥱.

1
Наркоман_Из_2018

Тут как с динозавром, 50 на 50 выйдет или не выйдет.

2
Пользователь ВКонтакте

Doubt // Nick Lastlegaldrug

Kenn1y

Они прикалываются, типо ещё раз покупать полное издание? Да и кто будет вообще пилить дополнение к старой игре?

5uperNova
1
HellowRainbow

Деньги не пахнут, а хомячки схавают

3
YummyBayard

А что не так?

alex_kosyak

Вот бы на Cyberpunk 2077 еще длц

borsic

Ага, анонс на геймэвордс и конечно же его не было, а тут уже в мае релиз. Верим?

Kartman9

Надеюсь длс будет полномасштабным, а не пару миссий за 1 или 2 часа