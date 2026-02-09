Слух: третье DLC для The Witcher 3: Wild Hunt может быть посвящено охоте на Пряху - последнюю ведьму с Кривоуховых топей

В сообществе фанатов активно обсуждается неподтвержденная информация о возможном выпуске третьего крупного дополнения для The Witcher 3: Wild Hunt. Согласно слухам, новый контент будет сосредоточен на сюжетной линии, связанной с персонажем по имени Пряха - последней выжившей Ведьмой с Кривоуховых топей.
CD Projekt RED может использовать этот сюжет для создания связующего нарративного звена между событиями третьей части и предстоящей The Witcher 4. Предполагается, что в будущем дополнении Геральт и Цири отправятся в путешествие, чтобы найти Пряху и вернуть похищенный ею медальон Весемира - одну из ключевых реликвий Школы Волка.
Инсайдеры указывают на возможный релиз этого расширения весной, а его цена при этом составит $30.
Пряху можно убить в одной из концовок! Так что это пустое сотрясение воздуха и не более!))
Не смотря на несколько возможных концовок всегда есть каноничная, которую задумали разработчики
И всё равно это будет выглядеть глупо. Получается сначала мы за Геральта её убиваем, а потом за Цири? Парадокс не видите?
И в какой это концовке её можно убить??
точно пора добить её
То есть пару тройка квестов и всё получается
Если действительно будет стоить $30, то это явно будет полноценный аддон.
Когда рэды делали пару тройку квестов в дополнениях?
Выходили бесплатные квесты, длс к третьему Ведьмаку.
Помню первый раз этих ведьм увидел кайфанул:) и ивасика как он смотрел 🤣
Если всё это правда,то ждём. Хочется ещё раз игру пройти.
А если и выйдет доп, то вероятно закончится это убийством Орианы, т.к. там была прямая угроза от Герыча, да и ролик не просто так был сделан. Хотя квест без выбора выглядит так себе.
Весной какого года?
AceTheKing успокойся, не будет никакого длс
да и ведьмака никакого нету
слухи пошли от одного ноунейма в Польше, который лишь предположил что прожекты могут выпустить какой-нибудь контент чтобы не было дыры в финансовом отчете между сейчас и релизом ведьмака 4. Это всё спекуляция, которую начали форсить другие грифтеры.
IGN.pl со ссылкой на свои источники подтвердили, что DLC в разработке. Тоже ноунеймы?
Опять проходить игру...хотя ладно, не худшее, во что можно поиграть