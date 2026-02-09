ЧАТ ИГРЫ
The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.6 35 088 оценок

Слух: третье DLC для The Witcher 3: Wild Hunt может быть посвящено охоте на Пряху - последнюю ведьму с Кривоуховых топей

AceTheKing AceTheKing

В сообществе фанатов активно обсуждается неподтвержденная информация о возможном выпуске третьего крупного дополнения для The Witcher 3: Wild Hunt. Согласно слухам, новый контент будет сосредоточен на сюжетной линии, связанной с персонажем по имени Пряха - последней выжившей Ведьмой с Кривоуховых топей.

CD Projekt RED может использовать этот сюжет для создания связующего нарративного звена между событиями третьей части и предстоящей The Witcher 4. Предполагается, что в будущем дополнении Геральт и Цири отправятся в путешествие, чтобы найти Пряху и вернуть похищенный ею медальон Весемира - одну из ключевых реликвий Школы Волка.

Инсайдеры указывают на возможный релиз этого расширения весной, а его цена при этом составит $30.

Death to Spies

Пряху можно убить в одной из концовок! Так что это пустое сотрясение воздуха и не более!))

7
kunilito

Не смотря на несколько возможных концовок всегда есть каноничная, которую задумали разработчики

6
JustMike kunilito

И всё равно это будет выглядеть глупо. Получается сначала мы за Геральта её убиваем, а потом за Цири? Парадокс не видите?

Konstantine Morgenstern

И в какой это концовке её можно убить??

jax baron

точно пора добить её

3
Kartman9

То есть пару тройка квестов и всё получается

1
AceTheKing

Если действительно будет стоить $30, то это явно будет полноценный аддон.

2
Goodvini

Когда рэды делали пару тройку квестов в дополнениях?

7
Наркоман_Из_2018 Goodvini

Выходили бесплатные квесты, длс к третьему Ведьмаку.

Rio17

Помню первый раз этих ведьм увидел кайфанул:) и ивасика как он смотрел 🤣

1
Lvinomord

Если всё это правда,то ждём. Хочется ещё раз игру пройти.

1
Bertha Boon

А если и выйдет доп, то вероятно закончится это убийством Орианы, т.к. там была прямая угроза от Герыча, да и ролик не просто так был сделан. Хотя квест без выбора выглядит так себе.

1
SUW
Инсайдеры указывают на возможный релиз этого расширения весной

Весной какого года?

1
Tommy451

AceTheKing успокойся, не будет никакого длс

Anton Vasiljev

да и ведьмака никакого нету

3
Tommy451 Anton Vasiljev

слухи пошли от одного ноунейма в Польше, который лишь предположил что прожекты могут выпустить какой-нибудь контент чтобы не было дыры в финансовом отчете между сейчас и релизом ведьмака 4. Это всё спекуляция, которую начали форсить другие грифтеры.

AceTheKing Tommy451

IGN.pl со ссылкой на свои источники подтвердили, что DLC в разработке. Тоже ноунеймы?

Новая глава саги в пустыне: польские журналисты раскрывают детали будущего дополнения для The Witcher 3
Пользователь ВКонтакте

Опять проходить игру...хотя ладно, не худшее, во что можно поиграть // Миша Калинин