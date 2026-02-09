Слух: третье DLC для The Witcher 3: Wild Hunt может быть посвящено охоте на Пряху - последнюю ведьму с Кривоуховых топей

В сообществе фанатов активно обсуждается неподтвержденная информация о возможном выпуске третьего крупного дополнения для The Witcher 3: Wild Hunt. Согласно слухам, новый контент будет сосредоточен на сюжетной линии, связанной с персонажем по имени Пряха - последней выжившей Ведьмой с Кривоуховых топей.

CD Projekt RED может использовать этот сюжет для создания связующего нарративного звена между событиями третьей части и предстоящей The Witcher 4. Предполагается, что в будущем дополнении Геральт и Цири отправятся в путешествие, чтобы найти Пряху и вернуть похищенный ею медальон Весемира - одну из ключевых реликвий Школы Волка.

Инсайдеры указывают на возможный релиз этого расширения весной, а его цена при этом составит $30.