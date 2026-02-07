Слух: третье дополнение для The Witcher 3: Wild Hunt будет стоить $30, а его бюджет составляет $14,5 миллионов

Польский аналитик Кшановский поделился некоторой информацией о третьем дополнении для The Witcher 3: Wild Hunt, разработка которого, по слухам, ведётся в CD Projekt RED.
По его словам, CD Projekt RED рассчитывает продать 11 миллионов копий дополнения, а его стоимость составит внушительные $30. При этом бюджет дополнения составляет примерно $14,5 миллионов.
По данным аналитика, это дополнение должно дать старт маркетинговой компании The Witcher 4.
Господи, кошмар продолжается, а я думал, что с трудом за год пройдя с третьего раза, я навсегда завязал с этой игрой. И в голов была мысль, если брошу в этот раз, потом же опять позабыв все нюансы этого "шедевра", при очередном апгрейде компа возьмусь за него. Слишком скучный геймплей, слишком большой мир, слишком много унылых допквестов. Были конечно и светлые моменты , но духоты больше. Лучше бы ремейк первого сделали
Да, так и есть.
Так они ничего и не делают это очередной нелепый слух.
Если это такой кошмар, тогда зачем было проходить его до конца? Играть нужно ровно до тех пор, пока игра доставляет удовольствие, а НЕ пока закончится контент.
А так в целом я согласен. Ведьмак 3 слишком большая игра. В этом смысле Ведьмак 1 и 2 мне больше по душе, ибо их продолжительность адекватная, а не чрезмерная. Точка.
это длс сейчас с нами в одной комнате?
длс по цене игры?
Длс к Elden Ring стоит до сих пор 2200-2400, хотя вышло дополнение ещё летом 2024.;) Невероятным усилием воли нашёл за 1600 примерно...лол
Сомнительный источник какой-то.
Пока ещё даже не подтвердили ничего официально, а тут уже разговоры про ценник.
припозднились
Цена почти как полноценная игра. Но опять же если взять Кровь и Вино ,то оно того стоит... Почти
Кровь и Вино где-то рублей 700 стоило. Я покупал на старте игру за 1199руб на DVD-дисках
За 10 лет рубль обесценился в 2 раза и само собой цены поменялись. 700 рублей в 2015 году эквивалентно примерно 1700 рублей в 2026 году. А твой DVD-диск ценой 1199руб в 2015 году эквивалентен сегодняшним 2500 рублей примерно. Инфляция... Точка.
Фанатам ведьмака придеться затянуть пояса
а чё не 100?
Интересно, сколько копий Ведьмака 3 было продано в России?🤔
Около 8-9млн точно продали)
И откуда эта инфа?
Сами разрабы даже не анонсировали длц