Слух: третье дополнение для The Witcher 3: Wild Hunt будет стоить $30, а его бюджет составляет $14,5 миллионов

Польский аналитик Кшановский поделился некоторой информацией о третьем дополнении для The Witcher 3: Wild Hunt, разработка которого, по слухам, ведётся в CD Projekt RED.

По его словам, CD Projekt RED рассчитывает продать 11 миллионов копий дополнения, а его стоимость составит внушительные $30. При этом бюджет дополнения составляет примерно $14,5 миллионов.

По данным аналитика, это дополнение должно дать старт маркетинговой компании The Witcher 4.