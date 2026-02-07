ЧАТ ИГРЫ
The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.6 35 084 оценки

Слух: третье дополнение для The Witcher 3: Wild Hunt будет стоить $30, а его бюджет составляет $14,5 миллионов

AceTheKing AceTheKing

Польский аналитик Кшановский поделился некоторой информацией о третьем дополнении для The Witcher 3: Wild Hunt, разработка которого, по слухам, ведётся в CD Projekt RED.

Новая глава саги в пустыне: польские журналисты раскрывают детали будущего дополнения для The Witcher 3

По его словам, CD Projekt RED рассчитывает продать 11 миллионов копий дополнения, а его стоимость составит внушительные $30. При этом бюджет дополнения составляет примерно $14,5 миллионов.

По данным аналитика, это дополнение должно дать старт маркетинговой компании The Witcher 4.

Комментарии:  23
pump_plus

Господи, кошмар продолжается, а я думал, что с трудом за год пройдя с третьего раза, я навсегда завязал с этой игрой. И в голов была мысль, если брошу в этот раз, потом же опять позабыв все нюансы этого "шедевра", при очередном апгрейде компа возьмусь за него. Слишком скучный геймплей, слишком большой мир, слишком много унылых допквестов. Были конечно и светлые моменты , но духоты больше. Лучше бы ремейк первого сделали

DmitriyKats

Да, так и есть.

Джек Хорнс

Так они ничего и не делают это очередной нелепый слух.

Janekste

Если это такой кошмар, тогда зачем было проходить его до конца? Играть нужно ровно до тех пор, пока игра доставляет удовольствие, а НЕ пока закончится контент.

А так в целом я согласен. Ведьмак 3 слишком большая игра. В этом смысле Ведьмак 1 и 2 мне больше по душе, ибо их продолжительность адекватная, а не чрезмерная. Точка.

Tommy451

это длс сейчас с нами в одной комнате?

JohnyKitamao

длс по цене игры?

Lvinomord

Длс к Elden Ring стоит до сих пор 2200-2400, хотя вышло дополнение ещё летом 2024.;) Невероятным усилием воли нашёл за 1600 примерно...лол

Lazy Mutton

Сомнительный источник какой-то.

Пока ещё даже не подтвердили ничего официально, а тут уже разговоры про ценник.

WerGC

припозднились

HellowRainbow
darckgodx

Цена почти как полноценная игра. Но опять же если взять Кровь и Вино ,то оно того стоит... Почти

Denis Kyokushin

Кровь и Вино где-то рублей 700 стоило. Я покупал на старте игру за 1199руб на DVD-дисках

Janekste Denis Kyokushin

За 10 лет рубль обесценился в 2 раза и само собой цены поменялись. 700 рублей в 2015 году эквивалентно примерно 1700 рублей в 2026 году. А твой DVD-диск ценой 1199руб в 2015 году эквивалентен сегодняшним 2500 рублей примерно. Инфляция... Точка.

МАХАН МАХАНОВИЧ

Фанатам ведьмака придеться затянуть пояса

Олег В

а чё не 100?

Denis Kyokushin

Интересно, сколько копий Ведьмака 3 было продано в России?🤔

5uperNova

Около 8-9млн точно продали)

Pаrallax 5uperNova

И откуда эта инфа?

Carissa7517

Сами разрабы даже не анонсировали длц

