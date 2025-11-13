Со-руководитель CDPR сомневался в The Witcher 3 из-за мрачности, но всё изменилось после успеха "Игры престолов"

Адам Бадовски, со-руководитель CD Projekt Red, признался, что перед релизом The Witcher 3: Wild Hunt у него были большие сомнения - понравится ли игрокам мрачная атмосфера игры.
По его словам, лишь успех сериала "Игра престолов" убедил его в том, что аудитория готова к жестокому и взрослому фэнтези:
Мы знали, что The Witcher 3 станет нечто новым для игроков. Но у меня было много опасений по поводу проекта, в том числе с финансовой точки зрения. Производство было дорогим и сложным, а студия в то время была гораздо меньше.
Ведьмак - тёмное фэнтези. Тогда он был не очень популярен, и я переживал, поймут ли люди его условности. Но когда сериал "Игра престолов" стал успешным, я подумал: "Люди действительно её чувствуют, им действительно нравится эта мрачность". Это стало для меня поворотным моментом - я понял, что у нас огромный потенциал.
The Witcher 3: Wild Hunt действительно стала большим успехом для студии - игра продалась тиражом свыше 50 миллионов копий, а так же получила признание критиков, игроков и множество наград в 2015 году.
Отличная игра, одна из моих самых любимых. Такие игры выходят раз в 10-15 лет...
60* млн копий
Что за бред, выпуская предыдущие две части, они не сомневались, а выпуская третью засомневались)))
Ага, две первые игры сделали мрачные даркфентези, а тут такие: "а вдруг аудитория не примет, люди ещё не готовы к темному фентези, скорее перекрашивание доспехи Геральта в что-нибудь розовок и приведите этих монстров в порядок чтоб людей не пугали
"Но у меня было много опасений по поводу проекта, в том числе с финансовой точки зрения. Производство было дорогим и сложным, а студия в то время была гораздо меньше."
Есть сомнения что 3 часть была сильно дороже чем первые 2 части?🙃 Если бы это был бы полный провал, они как студия могли бы и загнуться.