Со-руководитель CDPR сомневался в The Witcher 3 из-за мрачности, но всё изменилось после успеха "Игры престолов"

Адам Бадовски, со-руководитель CD Projekt Red, признался, что перед релизом The Witcher 3: Wild Hunt у него были большие сомнения - понравится ли игрокам мрачная атмосфера игры.

По его словам, лишь успех сериала "Игра престолов" убедил его в том, что аудитория готова к жестокому и взрослому фэнтези:

Мы знали, что The Witcher 3 станет нечто новым для игроков. Но у меня было много опасений по поводу проекта, в том числе с финансовой точки зрения. Производство было дорогим и сложным, а студия в то время была гораздо меньше.



Ведьмак - тёмное фэнтези. Тогда он был не очень популярен, и я переживал, поймут ли люди его условности. Но когда сериал "Игра престолов" стал успешным, я подумал: "Люди действительно её чувствуют, им действительно нравится эта мрачность". Это стало для меня поворотным моментом - я понял, что у нас огромный потенциал.

The Witcher 3: Wild Hunt действительно стала большим успехом для студии - игра продалась тиражом свыше 50 миллионов копий, а так же получила признание критиков, игроков и множество наград в 2015 году.