The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.6 34 654 оценки

Со-руководитель CDPR сомневался в The Witcher 3 из-за мрачности, но всё изменилось после успеха "Игры престолов"

AceTheKing AceTheKing

Адам Бадовски, со-руководитель CD Projekt Red, признался, что перед релизом The Witcher 3: Wild Hunt у него были большие сомнения - понравится ли игрокам мрачная атмосфера игры.

По его словам, лишь успех сериала "Игра престолов" убедил его в том, что аудитория готова к жестокому и взрослому фэнтези:

Мы знали, что The Witcher 3 станет нечто новым для игроков. Но у меня было много опасений по поводу проекта, в том числе с финансовой точки зрения. Производство было дорогим и сложным, а студия в то время была гораздо меньше.

Ведьмак - тёмное фэнтези. Тогда он был не очень популярен, и я переживал, поймут ли люди его условности. Но когда сериал "Игра престолов" стал успешным, я подумал: "Люди действительно её чувствуют, им действительно нравится эта мрачность". Это стало для меня поворотным моментом - я понял, что у нас огромный потенциал.

The Witcher 3: Wild Hunt действительно стала большим успехом для студии - игра продалась тиражом свыше 50 миллионов копий, а так же получила признание критиков, игроков и множество наград в 2015 году.

Юрий Пенкин

в итоге потом сделали доп гейский второй

6
Котян Сутоевич

Чо?

Енот Херсонский

Никогда не понимал, что ты пишешь и ход твоих прогнивших мыслей))

Пользователь ВКонтакте

А она мрачная? // Александр Ковалёв

3
Yoshemitsu

Там едят маленьких деток. Мрак-Шок.

1
HellowRainbow

В представлении пятиклашек

1
Sheffskiy

Отличная игра, одна из моих самых любимых. Такие игры выходят раз в 10-15 лет...

2
Leksanuch

60* млн копий

нитгитлистер

что-то похожее я вчера уже читал здесь. запаздываете

Yoshemitsu

Ну так, астрологи обявили неделю CDPR

1
нитгитлистер Yoshemitsu

хорошо что половина уже прошла)) нелолго терпеть осталось

HellowRainbow Yoshemitsu

А что случилось? В СДПР завезли новые вещества?

Hog2012

Что за бред, выпуская предыдущие две части, они не сомневались, а выпуская третью засомневались)))

Randpass

Ага, две первые игры сделали мрачные даркфентези, а тут такие: "а вдруг аудитория не примет, люди ещё не готовы к темному фентези, скорее перекрашивание доспехи Геральта в что-нибудь розовок и приведите этих монстров в порядок чтоб людей не пугали

VIGITAL ART

"Но у меня было много опасений по поводу проекта, в том числе с финансовой точки зрения. Производство было дорогим и сложным, а студия в то время была гораздо меньше."

Есть сомнения что 3 часть была сильно дороже чем первые 2 части?🙃 Если бы это был бы полный провал, они как студия могли бы и загнуться.