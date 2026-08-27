Согласно прогнозам, "Ведьмак 3: Баллады прошлого" разойдется тиражом в 11.4 млн. копий и принесет CD Projekt много денег

Аналитики брокерского дома DM BOŚ представили оптимистичный прогноз относительно будущего дополнения к легендарной RPG "Ведьмак 3: Дикая Охота". По оценкам экспертов, выход масштабного сюжетного расширения Баллады Прошлого" состоится в первом квартале 2027 года. При этом за первые 12 месяцев продаж проект способен принести польской студии CD Projekt Red более 700 миллионов злотых выручки (188 миллионов долларов).

В опубликованном отчете брокера уточняется, что столь внушительная сумма соответствует продаже примерно 11,4 миллиона копий дополнения по всему миру. Учитывая, что базовая игра "Ведьмак " до сих пор остается одной из самых продаваемых игр в истории, аналитики считают эти цифры вполне достижимыми.

Для CD Projekt Red, чьи акции торгуются на Варшавской фондовой бирже, новое расширение станет первым крупным проектом во вселенной "Ведьмака" после выхода "Крови и вина" в 2016 году. В то время как студия продолжает поддерживать Cyberpunk 2077 и разрабатывает новую трилогию, возвращение к культовому третьему "Ведьмаку" вызвало огромный ажиотаж как среди фанатов, так и среди инвесторов.