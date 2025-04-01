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The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.5 32 018 оценок

Социальные сети авторов "Ведьмака" начал вести утопец

Simple Jack Simple Jack

Разработчики из CD Projekt RED решили в забавной манере отметить первое апреля

Разработчики «Ведьмака» решили пошутить над фанатами в честь первого апреля. Теперь официальный аккаунт по франшизе в социальной сети X ведет утопец.

Стоит отметить, что новый администратор активно общается с комментаторами и отвечает на вопросы. Понять его слова невозможно, но утопец использует смайлики для передачи своих эмоций. А один из самых популярных порталов для модов Nexus Mods даже попытался заговорить с чудищем на его языке.

Не только CD Projekt RED решила креативно отметить первое апреля. Разработчики «Смуты» пообещали японскую озвучку в следующем дополнении для игры.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
North235

Утопец выгуливающий пёселя. Милее этого вы сегодня уже ничего не увидите.

3
altair_nur

Это кармическая установка?

0
BitMan_and_Roban

"Разработчики «Смуты» пообещали японскую озвучку в следующем дополнении для игры." Смута сама по себе огромная шутка, так что разработчикам можно не напрягаться на 1 апреля.

0
Gridon

Наверное, следующий патч для киберпанка тоже он будет собирать, между заплывами

0
sa1958

Ух ты.

0
AndralStormborn

Фу

0
Doctor_Zloi

Оу, видимо тот самый "гений", решивший прекратить сотрудничество с нашими актёрами озвучки и т.д. и т.п. Ну, всё сходится - у утопцев мозг не под работу заточен, а сугубо под ням-ням, буль-буль)

-2
Кей Овальд

А, этот тот специалист по повесточке.

-2