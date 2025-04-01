Социальные сети авторов "Ведьмака" начал вести утопец

Разработчики из CD Projekt RED решили в забавной манере отметить первое апреля
Разработчики «Ведьмака» решили пошутить над фанатами в честь первого апреля. Теперь официальный аккаунт по франшизе в социальной сети X ведет утопец.
Стоит отметить, что новый администратор активно общается с комментаторами и отвечает на вопросы. Понять его слова невозможно, но утопец использует смайлики для передачи своих эмоций. А один из самых популярных порталов для модов Nexus Mods даже попытался заговорить с чудищем на его языке.
Не только CD Projekt RED решила креативно отметить первое апреля. Разработчики «Смуты» пообещали японскую озвучку в следующем дополнении для игры.
Утопец выгуливающий пёселя. Милее этого вы сегодня уже ничего не увидите.
Это кармическая установка?
"Разработчики «Смуты» пообещали японскую озвучку в следующем дополнении для игры." Смута сама по себе огромная шутка, так что разработчикам можно не напрягаться на 1 апреля.
Наверное, следующий патч для киберпанка тоже он будет собирать, между заплывами
Ух ты.
Фу
Оу, видимо тот самый "гений", решивший прекратить сотрудничество с нашими актёрами озвучки и т.д. и т.п. Ну, всё сходится - у утопцев мозг не под работу заточен, а сугубо под ням-ням, буль-буль)
А, этот тот специалист по повесточке.