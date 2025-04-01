Социальные сети авторов "Ведьмака" начал вести утопец

Разработчики из CD Projekt RED решили в забавной манере отметить первое апреля

Разработчики «Ведьмака» решили пошутить над фанатами в честь первого апреля. Теперь официальный аккаунт по франшизе в социальной сети X ведет утопец.

Стоит отметить, что новый администратор активно общается с комментаторами и отвечает на вопросы. Понять его слова невозможно, но утопец использует смайлики для передачи своих эмоций. А один из самых популярных порталов для модов Nexus Mods даже попытался заговорить с чудищем на его языке.

Не только CD Projekt RED решила креативно отметить первое апреля. Разработчики «Смуты» пообещали японскую озвучку в следующем дополнении для игры.