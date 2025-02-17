Создатель квестов в "Ведьмаке 3" признался, что ненавидел эту игру

Бывший ведущий дизайнер квестов The Witcher 3: Wild Hunt Матеуш Томашкевич неожиданно признался, что некоторые аспекты игры получилась насовсем удачные. Несмотря на всемирное признание и множество наград, в ролевой игре про Геральта из Ривии есть некоторые аспекты, которые возненавидел автор. В недавнем интервью GamesRadar+ он заявил, что если бы у него была возможность вернуться в прошлое и исправить эти недостатки, он бы сделал это без колебаний.
В The Witcher 3 все еще есть вещи, которые я ненавижу в том, как мы это сделали. Я действительно ненавижу то, как мы это сделали, и я бы с удовольствием вернулся в прошлое и исправил свои ошибки.
Томашкевич не стал уточнять, какие именно элементы игры вызывают у него столь сильное раздражение. Однако можно предположить, что речь идет о проблемах, которые критиковали и сами игроки еще на релизе и позднее встречались в более дательных рецензиях:
- Система управления и боёвка. В 2015 году некоторые фанаты жаловались, что управление Геральтом временами казалось неуклюжим, а сражения могли быть менее плавными, чем в других экшен-RPG.
- Последствия выбора. Несмотря на богатый сюжет и нелинейные квесты, были моменты, когда решения игрока оказывались не столь значимыми, как можно было ожидать.
- Баланс и дизайн некоторых заданий. Возможно, Томашкевич недоволен реализацией отдельных квестов или тем, как были выстроены определенные сюжетные линии.
- Открытый мир и дополнительные возможности разрушали основную историю. Основная цель заключалась в срочном спасении Цири, однако эту задумку полностью игнорировали некоторые основные квесты и тем более второстепенные задачи. Гераль мог заниматься чем угодно вместо поисков, а это нарушало погружение.
По его словам, эти ошибки были учтены при разработке следующих проектов, включая Cyberpunk 2077.
Сейчас Матеуш Томашкевич занимает должность креативного директора в Rebel Wolves. Студия разрабатывает The Blood of Dawnwalker — ролевой экшен, вдохновлённый карпатскими легендами и украинской культурой. Многие поклонники уже окрестили его "духовным наследником "Ведьмака", а в кинематографическом трейлере показали мрачный готический мир, наполненный кровью и жуткими монстрами.
Помандрувал - это конечно мощно
на украинском звучит как "мандрувати"...(путешествовать) как то так
мандрівник -путешественник
потужно
Да всем насрать на украинский.
Как и на смуту
Даже близко такого не было. Спасение Цири наступает в последнем акте игры, после отражения атаки на Каэр Морхен. До этого Геральт просто её ищет, как делал это и в книгах.
Скорее, он делает что угодно, но только не ищет Цири.))
Дооо в срочном, ну и бредятина. Мне на Цири было пофиг. Я квесты селян делал
Спасение Цири наступати после сбора всех карт для гвинта.
ну это как бы по желанию игрока, доп квесты не обязательны, а основн сюжет всецело направлен на поиск и спасение Цири
Лично на меня игра произвела исключительно положительные эмоции. И мне совершенно не хотелось расставаться с персонажами после окончания игры. Мало таких игр на моей памяти.
опечатки остались: "получилась насовсем удачные"
А что он там со временем хотел бы сделать? "Помандрувать"? Но в русском языке нет такого слова. Это калька с польского языка что-ли?
Баланс в классическом издании, и в некст-гене кривой и очень странный. Но какие-то попытки задавать вопросы в техподдержку, или обсуждать у них на форуме ни к чему не ведут.
Да и по остальным пунктам замечания верные.
Еще забавнее: украинское.
Еще один представитель "па русски можно", "Помандрувать" - значит попутешествовать, там и контексте понять не сложно!
Откуда у тебя столько ненависти к русскому языку?
Я удивляюсь уровнем невежества индивидов, а языки же без исключений, я безмерно уважаю и ценю!
Новость на русскоязычном сайте. С русскоязычной аудиторией. На русском языке. Удивительно даже, с чего бы читатели требовали грамотной подачи...
Вполне правильный настрой человека отдающий себя полностью любимому делу . Стремление к лучшему , творческие люди они такие.
Заголовок.
На деле.
Мда.
Ну да ага учтены, конечно. В СР 2077 Ви вот-вот помрет и срооочно надо найти решение с чипом, осталось совсем ну прям чуть времени... а да фик с ним, идем вагон побочек проходить и заказы брать пачками. Смерть подождет..
Что за бред? Фэнтези игра про вампиров и средние века - где они там откопали украинскую культуру? В средние века, когда даже украинского языка не существовало ни в каком виде... Также как море лопатами выкопали небось? Я ржу ни магу с таких нелепых новостей. Нафига вообще об этом говорить? Почему нельзя было сказать только о карпатских легендах? Зачем упоминать украину? Гораздо логичнее было бы сказать, мол вдохновляемся "славянской" культурой, учитывая, что сеттинг игры средневековое фэнтези с вампирами. Мда уж... Нет слов. И тут политика прилипла к игре... это печально.
Не в спасении, а в поиске Цири стояла цель. Это разные вещи. Сюжет говорит, что Цири нужно срочно найти, но также сюжет не забывает о том, что Цири взрослая девочка и способна постоять за себя. Я скажу честно, я никогда не видел необходимости Цири спасать. Она сама кому угодно тумаков надаёт. И на самом деле в игре я не очень понимал такого сценарного хода игры и всегда задавался вопросом, а нафига торопиться искать Цири? Я лучше пойду в Гвинт поиграю пока...
Я веду к тому, что основной сюжет Ведьмака 3 слабенький. Второстепенные квесты гораздо интереснее всей основной истории. Неудивительно, что даже создатели квестов, оглядываясь назад, хотели бы многое переделать. Но всё равно Ведьмак 3 классная игра. Разработчики могут ею гордиться. Точка.
Диванным историкам на заметку!
Про "украинскую" культуру там написали для таких неучей как ты, что бы понятней было, можно как угодно называть, в тот период основная масса людей проживающих на территории современной Украины назывались русинами, а язык который использовался был чем то средним между современным украинским польским и старославянским.
Про украинскую культуру "там" вовсе не писали, это чубчик у новостника просунулся.
В оригинале прочитать можно здесь на Геймсрадаре https://www.gamesradar.com/games/the-witcher/ex-the-witcher-3-lead-would-love-to-time-travel-and-fix-some-things-in-the-beloved-rpg-where-i-really-hate-how-we-did-it/
Да. Прочитал. И вправду ничего подобного не увидел. Интересно зачем автор так сделал... Захотел похайпить на наболевшем?
Диванным историкам на заметку:
Есть переписи населения, до Ленина в Киеве жили русские, как пришел Ленин внезапно русские стали нерусскими.
Он же спустя 10 лет- "я возненавидел некоторые аспекты в blood of daywalker , и если бы можно было бы вернуться во времени я, я бы все переделал бла-бла-бла"
Ой да не писди, Ви может заниматься чем угодно вместо спасения себя от чипа.
Самое большое что бросается в глаза -- это то как слили Дикстру. Неожиданно и крайне глупо. Никогда бы такой чувак так себя не повел.
Плохо ты знаешь лор.
Послушай песню ролевика Тэм Гринхилл: песня обиженных героев:
Песня обиженных героев (посв. Сапковскому)
Итак, собратья по несчастью
Мы все обижены творцом
Началом книги, средней частью,
И уж тем более, концом
Ему казалось крови мало
Он всех убил, кого успел
Мы умирали как попало
За кучу злых и добрых дел
Мы ненавидим Творца!
Мы ненавидим Творца!
Мы ненавидим Творца!
Мы ненавидим Творца!
Мы соберём всех чародеев
Друидов тоже пригласим
Телепортнём творца-злодея
В наш мир, и дружно не простим
Сначала пусть он белкой будет
В им лично созданном бреду
Потом его поймают люди
И в Дракенборг его сдадут
Здесь тоже всё не будет быстро
С Творцом - особый разговор
За все злодейства лично Дийкстра
Ему подпишет приговор
Но будет смерть ненастоящей
Раз жизнь Творца у нас в руках
Мы затолкаем его в ящик
И будем по лесу таскать
Пускай в стекле его расплавят
А после с кайфом разобьют
Пускай ему в колено вставит
В неравном уличном бою
И трёх столетий нам не хватит
Чтоб каждый мстил бы за своё
Мы лучше Бонарту заплатим
Пускай за всех его убьёт…
А причем тут песня какого-то фаната?
где еще найти таких картинок?? 😀
нейронка что ли текст писала, описка на ошибке
Боёвка полюбас🤣
Кстати, в новой разработке он сам себе и заказчик и исполнитель. Так что посмотрим, какие ошибки он не повторит, и какие новые траблы откроет, - никто ему сейчас не мешает
>и я бы с удовольствием помандрувал во времени и исправил это
>"помандрувал"
Сегодня я узнал новое слово.
помандрувати (укр.) - 1) отпра́виться [в путь], пусти́ться [в путь]
Новостник - понятно откуда черпает новости
Пытаешься отскочить в одну сторону, а Геральт отскакивает в обратную и получает удар
нАсовсем удачные, вот так просто и нАсовсем! // Енот Важный
В целом ведьмак 3 это дополнение к гвинту!
Там есть что-то кроме гвинта? А точнее кроме тыканья шпионов в деку.)
почесать языком я тоже люблю, но от этого игра не станет лучше, а чего мешало исправить в свое время, сделать ведьмак 3 v2.0 как с киберпуком? чесотник не более
Дада, а в Киберпанке ты прям несся по сюжету скорее бы спасти собственный эсс)))
Подскажите пожалуйста, а что за квест на картинке?
Циря, в срочном порядке, быстро ждёт когда её спасет супер Геральт.
Это не квест а арт сделанный обычным человеком, напиши арт Цири и получишь кучу таких картинок
Квест на картинке называется прелюдией.))
Ну с боевкой реально что-то не то. Ни в одной игре я не сталкивался с таким непониманием как она вообще устроена и что от меня требуется. Из за чего сосал по кд не понимая в чем мои ошибки. Говорю без хейта, игру обожаю.
что там непонятного? боевка и прокачка простые для даже начинающих игроков
мувы врагов не читаются, не понятно как стаггер работает, иногда твоя атака сбивает анимацию врага иногда нет. В итоге самый эффективный способ это ждать удар врага, стукнуть разок, отскачить, стукнуть - отскачить и т.д
Ненавидел, но делал сразу видно ради бабок без идеи.
Ну что помолчать не можем хотя бы 5 минут?
Самое тупое как по мне, это конченный Герольд, просто го вн о редчайшее. Не смог осилить игру даже 1ч.Просто главный герой просто кончено выглядит, и нет возможности создать своего персонажа, и свой путь создать игры.Г О В Н О РЕДКОЕ!!. Мы дети Скайрима!!!!!
Отлично он выглядит, что тебя не устраивает то?
Интересно, что бы по этой теме сказали разрабы сталкера 2
Заказуаленный прием зелий,смазок для меча,на это зажали нормальные анимации,как это было в первой части,малое время действия эликсиров(втф),испарились напрочь намеки на фехтование(одна мельница осталась пресловутая)
Мандруем не туда, какие-то деревни, мы хотим попасть в боевик, на одном дыхание, а нам куча диалогов, даже в контре уже бот напутствие на пол часа даёт, а игра 90минут, надо чтобы игры делал, уве Болл. Нет иногда диалоги к месту как в игре ГТА5 раскрыть душу Тревора, но и там когда играешь за афроугоншика, он и его друзья несут типичный бред, который ни к чему.
Ой, да ладно! Че типа денег не платили ?)))
С какого укр.сайта скопипастена новость? С заблоченого в России gamesok.ru?
Что-то он лет пять назад больше жаловался на бешеный темп разработки, особенно двух DLC игры. Затем их перекинули на КП2077, а наверно, надо было продолжать печатать DLC к Witcher, пока был фарт и команда.
Зато реиграбельность выиграла от этого, бродишь, подмечаешь всякие мелочи, паркур по крышам города, все тридцать три удовольствия
Да, открытый мир с вопросиками на карте, как в отсосинах, был реализован весьма посредственно. Разве что на Плотве было интересно кататься
Только вот вопросики на карте появились в 3м фар крае)
Это в принципе фишка почти всех юбисофт
самая большая ошибка в этой игре - голая баба... ЗАЧЕМ В РПГ ГОЛАЯ БАБА?
А зачем в MiSide баба показывает трусы?
и не только😀😀
После таких заявлений теперь и тебя будет очень много людей ненавидеть, боже что за дураки ,молчание золото.
Так он прав, за что его ненавидеть?
именно поэтому киберкотлета на релизе была в состоянии несформировавшейся коричневой массы
Как будто что-то изменилось)
для масс только котлетки и пюрешка
Согласен, квесты в ведьмаке это худшая реализация квестов в РПГ) Ни вопросиков, ни меток на карте - Н И Ч Е Г О, а про квест который провалился из-за того что я его оставил на потом - это вообще цирк) ни один квест в игре не требовал срочного прохождения, только одному прям внезапно время понадобилось)) бред. Ну и конечно реиграбельность нулевая, после одного прохождения на 100 часов - возвращаться нет сил.
Если ты про привязанного у речки бандита, то это не квест, а скорее ивент, поэтому вполне логично, что он временный)
Да и таких ивентов в игре полно, ты просто не в курсе.
да не, какая та бабка была, не со сковородой а другая. Короче я взял квест, и ушел (ну как обычно это бывает, на потом оставил) потом спустя десятки часов смотрю - 1 квест проваленный)
Бабка вроде та, что на скачках на дороге встречаешь. Еще "Последнее желание" с Йеннифер и джинном может скипнуться, если ты пошел дальше по основе и забил на то, что она там хотела встретиться и закрыть гештальт.
Так пропущенные квесты это одно, а проваленные другое.