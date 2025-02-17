ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.5 31 470 оценок

Создатель квестов в "Ведьмаке 3" признался, что ненавидел эту игру

Gutsz
Новости

Бывший ведущий дизайнер квестов The Witcher 3: Wild Hunt Матеуш Томашкевич неожиданно признался, что некоторые аспекты игры получилась насовсем удачные. Несмотря на всемирное признание и множество наград, в ролевой игре про Геральта из Ривии есть некоторые аспекты, которые возненавидел автор. В недавнем интервью GamesRadar+ он заявил, что если бы у него была возможность вернуться в прошлое и исправить эти недостатки, он бы сделал это без колебаний.

В The Witcher 3 все еще есть вещи, которые я ненавижу в том, как мы это сделали. Я действительно ненавижу то, как мы это сделали, и я бы с удовольствием вернулся в прошлое и исправил свои ошибки.

Томашкевич не стал уточнять, какие именно элементы игры вызывают у него столь сильное раздражение. Однако можно предположить, что речь идет о проблемах, которые критиковали и сами игроки еще на релизе и позднее встречались в более дательных рецензиях:

  • Система управления и боёвка. В 2015 году некоторые фанаты жаловались, что управление Геральтом временами казалось неуклюжим, а сражения могли быть менее плавными, чем в других экшен-RPG.
  • Последствия выбора. Несмотря на богатый сюжет и нелинейные квесты, были моменты, когда решения игрока оказывались не столь значимыми, как можно было ожидать.
  • Баланс и дизайн некоторых заданий. Возможно, Томашкевич недоволен реализацией отдельных квестов или тем, как были выстроены определенные сюжетные линии.
  • Открытый мир и дополнительные возможности разрушали основную историю. Основная цель заключалась в срочном спасении Цири, однако эту задумку полностью игнорировали некоторые основные квесты и тем более второстепенные задачи. Гераль мог заниматься чем угодно вместо поисков, а это нарушало погружение.

По его словам, эти ошибки были учтены при разработке следующих проектов, включая Cyberpunk 2077.

Сейчас Матеуш Томашкевич занимает должность креативного директора в Rebel Wolves. Студия разрабатывает The Blood of Dawnwalker — ролевой экшен, вдохновлённый карпатскими легендами и украинской культурой. Многие поклонники уже окрестили его "духовным наследником "Ведьмака", а в кинематографическом трейлере показали мрачный готический мир, наполненный кровью и жуткими монстрами.

Много крови и жутких вампиров: кинематографический трейлер The Blood of Dawnwalker от создателей "Ведьмака"
57
81
Комментарии: 81
Ваш комментарий
Макс Спичка

Помандрувал - это конечно мощно

47
MNM 1985
9
utbrock

на украинском звучит как "мандрувати"...(путешествовать) как то так

мандрівник -путешественник

0
Xrace

потужно

3
MatureFaruq utbrock

Да всем насрать на украинский.

-1
narichi MatureFaruq

Как и на смуту

-2
shurasick876
Основная цель заключалась в срочном спасении Цири

Даже близко такого не было. Спасение Цири наступает в последнем акте игры, после отражения атаки на Каэр Морхен. До этого Геральт просто её ищет, как делал это и в книгах.

41
Deowar

Скорее, он делает что угодно, но только не ищет Цири.))

25
RASTA PAHAN

Дооо в срочном, ну и бредятина. Мне на Цири было пофиг. Я квесты селян делал

15
DeerArchi

Спасение Цири наступати после сбора всех карт для гвинта.

10
simiola Deowar

ну это как бы по желанию игрока, доп квесты не обязательны, а основн сюжет всецело направлен на поиск и спасение Цири

1
Lvinomord

Лично на меня игра произвела исключительно положительные эмоции. И мне совершенно не хотелось расставаться с персонажами после окончания игры. Мало таких игр на моей памяти.

27
Dmitriy_1981

опечатки остались: "получилась насовсем удачные"

А что он там со временем хотел бы сделать? "Помандрувать"? Но в русском языке нет такого слова. Это калька с польского языка что-ли?

Баланс в классическом издании, и в некст-гене кривой и очень странный. Но какие-то попытки задавать вопросы в техподдержку, или обсуждать у них на форуме ни к чему не ведут.

Да и по остальным пунктам замечания верные.

13
GMNPSH
Это калька с польского языка что-ли?

Еще забавнее: украинское.

3
Miero

Еще один представитель "па русски можно", "Помандрувать" - значит попутешествовать, там и контексте понять не сложно!

-25
Tiger Goose Miero

Откуда у тебя столько ненависти к русскому языку?

7
Miero Tiger Goose

Я удивляюсь уровнем невежества индивидов, а языки же без исключений, я безмерно уважаю и ценю!

-11
Lorenz Boehler Miero

Новость на русскоязычном сайте. С русскоязычной аудиторией. На русском языке. Удивительно даже, с чего бы читатели требовали грамотной подачи...

8
JackBV

Вполне правильный настрой человека отдающий себя полностью любимому делу . Стремление к лучшему , творческие люди они такие.

4
RandySavage

Заголовок.

Создатель квестов в "Ведьмаке 3" признался, что ненавидел эту игру

На деле.

Матеуш Томашкевич неожиданно признался, что некоторые аспекты игры получилась насовсем удачные

Мда.

4
Bronsvn
Основная цель заключалась в срочном спасении Цири, однако эту задумку полностью игнорировали некоторые основные квесты и тем более второстепенные задачи. Гераль мог заниматься чем угодно вместо поисков, а это нарушало погружение.
По его словам, эти ошибки были учтены при разработке следующих проектов, включая Cyberpunk 2077.

Ну да ага учтены, конечно. В СР 2077 Ви вот-вот помрет и срооочно надо найти решение с чипом, осталось совсем ну прям чуть времени... а да фик с ним, идем вагон побочек проходить и заказы брать пачками. Смерть подождет..

4
Janekste
The Blood of Dawnwalker — ролевой экшен, вдохновлённый карпатскими легендами и украинской культурой.

Что за бред? Фэнтези игра про вампиров и средние века - где они там откопали украинскую культуру? В средние века, когда даже украинского языка не существовало ни в каком виде... Также как море лопатами выкопали небось? Я ржу ни магу с таких нелепых новостей. Нафига вообще об этом говорить? Почему нельзя было сказать только о карпатских легендах? Зачем упоминать украину? Гораздо логичнее было бы сказать, мол вдохновляемся "славянской" культурой, учитывая, что сеттинг игры средневековое фэнтези с вампирами. Мда уж... Нет слов. И тут политика прилипла к игре... это печально.

Основная цель заключалась в срочном спасении Цири

Не в спасении, а в поиске Цири стояла цель. Это разные вещи. Сюжет говорит, что Цири нужно срочно найти, но также сюжет не забывает о том, что Цири взрослая девочка и способна постоять за себя. Я скажу честно, я никогда не видел необходимости Цири спасать. Она сама кому угодно тумаков надаёт. И на самом деле в игре я не очень понимал такого сценарного хода игры и всегда задавался вопросом, а нафига торопиться искать Цири? Я лучше пойду в Гвинт поиграю пока...

Я веду к тому, что основной сюжет Ведьмака 3 слабенький. Второстепенные квесты гораздо интереснее всей основной истории. Неудивительно, что даже создатели квестов, оглядываясь назад, хотели бы многое переделать. Но всё равно Ведьмак 3 классная игра. Разработчики могут ею гордиться. Точка.

3
Сережаа

Диванным историкам на заметку!

-5
Miero

Про "украинскую" культуру там написали для таких неучей как ты, что бы понятней было, можно как угодно называть, в тот период основная масса людей проживающих на территории современной Украины назывались русинами, а язык который использовался был чем то средним между современным украинским польским и старославянским.

-9
Nebuchadnezzar228 Miero

Про украинскую культуру "там" вовсе не писали, это чубчик у новостника просунулся.

В оригинале прочитать можно здесь на Геймсрадаре https://www.gamesradar.com/games/the-witcher/ex-the-witcher-3-lead-would-love-to-time-travel-and-fix-some-things-in-the-beloved-rpg-where-i-really-hate-how-we-did-it/

8
oleg21412 Nebuchadnezzar228

Да. Прочитал. И вправду ничего подобного не увидел. Интересно зачем автор так сделал... Захотел похайпить на наболевшем?

0
Dimitry Arsenev Сережаа

Диванным историкам на заметку:

Есть переписи населения, до Ленина в Киеве жили русские, как пришел Ленин внезапно русские стали нерусскими.

0
Alex Row

Он же спустя 10 лет- "я возненавидел некоторые аспекты в blood of daywalker , и если бы можно было бы вернуться во времени я, я бы все переделал бла-бла-бла"

3
vfa19
... Гераль мог заниматься чем угодно вместо поисков, а это нарушало погружение.
По его словам, эти ошибки были учтены при разработке следующих проектов, включая Cyberpunk 2077.

Ой да не писди, Ви может заниматься чем угодно вместо спасения себя от чипа.

3
LethalApple

Самое большое что бросается в глаза -- это то как слили Дикстру. Неожиданно и крайне глупо. Никогда бы такой чувак так себя не повел.

2
Mirabell Ivsi

Плохо ты знаешь лор.

Послушай песню ролевика Тэм Гринхилл: песня обиженных героев:
Песня обиженных героев (посв. Сапковскому)

Итак, собратья по несчастью
Мы все обижены творцом
Началом книги, средней частью,
И уж тем более, концом

Ему казалось крови мало
Он всех убил, кого успел
Мы умирали как попало
За кучу злых и добрых дел

Мы ненавидим Творца!

Мы ненавидим Творца!

Мы ненавидим Творца!

Мы ненавидим Творца!

Мы соберём всех чародеев
Друидов тоже пригласим
Телепортнём творца-злодея
В наш мир, и дружно не простим

Сначала пусть он белкой будет
В им лично созданном бреду
Потом его поймают люди
И в Дракенборг его сдадут

Здесь тоже всё не будет быстро

С Творцом - особый разговор

За все злодейства лично Дийкстра

Ему подпишет приговор

Но будет смерть ненастоящей

Раз жизнь Творца у нас в руках

Мы затолкаем его в ящик

И будем по лесу таскать

Пускай в стекле его расплавят

А после с кайфом разобьют

Пускай ему в колено вставит

В неравном уличном бою

И трёх столетий нам не хватит
Чтоб каждый мстил бы за своё
Мы лучше Бонарту заплатим
Пускай за всех его убьёт…

-1
Behemot B. Mirabell Ivsi

А причем тут песня какого-то фаната?

0
Леший3

где еще найти таких картинок?? 😀

2
fundamentalist

нейронка что ли текст писала, описка на ошибке

2
Kollich

Боёвка полюбас🤣

1
Nebuchadnezzar228

Кстати, в новой разработке он сам себе и заказчик и исполнитель. Так что посмотрим, какие ошибки он не повторит, и какие новые траблы откроет, - никто ему сейчас не мешает

2
RoboB

>и я бы с удовольствием помандрувал во времени и исправил это
>"помандрувал"

Сегодня я узнал новое слово.

1
Nebuchadnezzar228

помандрувати (укр.) - 1) отпра́виться [в путь], пусти́ться [в путь]

Новостник - понятно откуда черпает новости

3
Denis Kyokushin
В 2015 году некоторые фанаты жаловались, что управление Геральтом временами казалось неуклюжим, а сражения могли быть менее плавными, чем в других экшен-RPG.

Пытаешься отскочить в одну сторону, а Геральт отскакивает в обратную и получает удар

1
Пользователь ВКонтакте

нАсовсем удачные, вот так просто и нАсовсем! // Енот Важный

1
Jose Mane

В целом ведьмак 3 это дополнение к гвинту!

1
wianewa

Там есть что-то кроме гвинта? А точнее кроме тыканья шпионов в деку.)

1
Темный-Властелин

почесать языком я тоже люблю, но от этого игра не станет лучше, а чего мешало исправить в свое время, сделать ведьмак 3 v2.0 как с киберпуком? чесотник не более

1
Карнаж Абрамович
Гераль мог заниматься чем угодно вместо поисков

Дада, а в Киберпанке ты прям несся по сюжету скорее бы спасти собственный эсс)))

1
BORGER390

Подскажите пожалуйста, а что за квест на картинке?

0
Vova S

Циря, в срочном порядке, быстро ждёт когда её спасет супер Геральт.

3
ALEX-220

Это не квест а арт сделанный обычным человеком, напиши арт Цири и получишь кучу таких картинок

0
Imnogamer

Квест на картинке называется прелюдией.))

0
William Dwight

Ну с боевкой реально что-то не то. Ни в одной игре я не сталкивался с таким непониманием как она вообще устроена и что от меня требуется. Из за чего сосал по кд не понимая в чем мои ошибки. Говорю без хейта, игру обожаю.

0
simiola

что там непонятного? боевка и прокачка простые для даже начинающих игроков

2
William Dwight simiola

мувы врагов не читаются, не понятно как стаггер работает, иногда твоя атака сбивает анимацию врага иногда нет. В итоге самый эффективный способ это ждать удар врага, стукнуть разок, отскачить, стукнуть - отскачить и т.д

0
Уральский_Мастер

Ненавидел, но делал сразу видно ради бабок без идеи.

0
Шрек и осел vs CD Project

Ну что помолчать не можем хотя бы 5 минут?

0
Lieb1994

Самое тупое как по мне, это конченный Герольд, просто го вн о редчайшее. Не смог осилить игру даже 1ч.Просто главный герой просто кончено выглядит, и нет возможности создать своего персонажа, и свой путь создать игры.Г О В Н О РЕДКОЕ!!. Мы дети Скайрима!!!!!

0
MadDarkGuard

Отлично он выглядит, что тебя не устраивает то?

-1
PROLETARIAN HATRED

Интересно, что бы по этой теме сказали разрабы сталкера 2

0
SubaruBrzDream

Заказуаленный прием зелий,смазок для меча,на это зажали нормальные анимации,как это было в первой части,малое время действия эликсиров(втф),испарились напрочь намеки на фехтование(одна мельница осталась пресловутая)

0
MAD_Terminator

Мандруем не туда, какие-то деревни, мы хотим попасть в боевик, на одном дыхание, а нам куча диалогов, даже в контре уже бот напутствие на пол часа даёт, а игра 90минут, надо чтобы игры делал, уве Болл. Нет иногда диалоги к месту как в игре ГТА5 раскрыть душу Тревора, но и там когда играешь за афроугоншика, он и его друзья несут типичный бред, который ни к чему.

0
askazanov

Ой, да ладно! Че типа денег не платили ?)))

0
Behemot B.

С какого укр.сайта скопипастена новость? С заблоченого в России gamesok.ru?

0
Nebuchadnezzar228

Что-то он лет пять назад больше жаловался на бешеный темп разработки, особенно двух DLC игры. Затем их перекинули на КП2077, а наверно, надо было продолжать печатать DLC к Witcher, пока был фарт и команда.

Геральт мог заниматься чем угодно вместо поисков, а это нарушало погружение.

Зато реиграбельность выиграла от этого, бродишь, подмечаешь всякие мелочи, паркур по крышам города, все тридцать три удовольствия

-1
AndralStormborn

Да, открытый мир с вопросиками на карте, как в отсосинах, был реализован весьма посредственно. Разве что на Плотве было интересно кататься

-2
shurasick876
открытый мир с вопросиками на карте, как в отсосинах

Только вот вопросики на карте появились в 3м фар крае)

2
AndralStormborn shurasick876

Это в принципе фишка почти всех юбисофт

0
Фанат Миты

самая большая ошибка в этой игре - голая баба... ЗАЧЕМ В РПГ ГОЛАЯ БАБА?

-3
Tiger Goose

А зачем в MiSide баба показывает трусы?

0
Леший3 Tiger Goose

и не только😀😀

-1
Azimut zvuk

После таких заявлений теперь и тебя будет очень много людей ненавидеть, боже что за дураки ,молчание золото.

-5
DmitriyKats

Так он прав, за что его ненавидеть?

1
A E
ошибки были учтены при разработке следующих проектов, включая Cyberpunk 2077.

именно поэтому киберкотлета на релизе была в состоянии несформировавшейся коричневой массы

-5
shurasick876

Как будто что-то изменилось)

-6
A E shurasick876

для масс только котлетки и пюрешка

0
Real Slim Shady

Согласен, квесты в ведьмаке это худшая реализация квестов в РПГ) Ни вопросиков, ни меток на карте - Н И Ч Е Г О, а про квест который провалился из-за того что я его оставил на потом - это вообще цирк) ни один квест в игре не требовал срочного прохождения, только одному прям внезапно время понадобилось)) бред. Ну и конечно реиграбельность нулевая, после одного прохождения на 100 часов - возвращаться нет сил.

-14
shurasick876

Если ты про привязанного у речки бандита, то это не квест, а скорее ивент, поэтому вполне логично, что он временный)

Да и таких ивентов в игре полно, ты просто не в курсе.

2
Real Slim Shady shurasick876

да не, какая та бабка была, не со сковородой а другая. Короче я взял квест, и ушел (ну как обычно это бывает, на потом оставил) потом спустя десятки часов смотрю - 1 квест проваленный)

0
Nebuchadnezzar228 Real Slim Shady

Бабка вроде та, что на скачках на дороге встречаешь. Еще "Последнее желание" с Йеннифер и джинном может скипнуться, если ты пошел дальше по основе и забил на то, что она там хотела встретиться и закрыть гештальт.

0
Real Slim Shady Nebuchadnezzar228

Так пропущенные квесты это одно, а проваленные другое.

0