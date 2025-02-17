Создатель квестов в "Ведьмаке 3" признался, что ненавидел эту игру

Бывший ведущий дизайнер квестов The Witcher 3: Wild Hunt Матеуш Томашкевич неожиданно признался, что некоторые аспекты игры получилась насовсем удачные. Несмотря на всемирное признание и множество наград, в ролевой игре про Геральта из Ривии есть некоторые аспекты, которые возненавидел автор. В недавнем интервью GamesRadar+ он заявил, что если бы у него была возможность вернуться в прошлое и исправить эти недостатки, он бы сделал это без колебаний.

В The Witcher 3 все еще есть вещи, которые я ненавижу в том, как мы это сделали. Я действительно ненавижу то, как мы это сделали, и я бы с удовольствием вернулся в прошлое и исправил свои ошибки.

Томашкевич не стал уточнять, какие именно элементы игры вызывают у него столь сильное раздражение. Однако можно предположить, что речь идет о проблемах, которые критиковали и сами игроки еще на релизе и позднее встречались в более дательных рецензиях:

Система управления и боёвка . В 2015 году некоторые фанаты жаловались, что управление Геральтом временами казалось неуклюжим, а сражения могли быть менее плавными, чем в других экшен-RPG.

. В 2015 году некоторые фанаты жаловались, что управление Геральтом временами казалось неуклюжим, а сражения могли быть менее плавными, чем в других экшен-RPG. Последствия выбора . Несмотря на богатый сюжет и нелинейные квесты, были моменты, когда решения игрока оказывались не столь значимыми, как можно было ожидать.

. Несмотря на богатый сюжет и нелинейные квесты, были моменты, когда решения игрока оказывались не столь значимыми, как можно было ожидать. Баланс и дизайн некоторых заданий . Возможно, Томашкевич недоволен реализацией отдельных квестов или тем, как были выстроены определенные сюжетные линии.

. Возможно, Томашкевич недоволен реализацией отдельных квестов или тем, как были выстроены определенные сюжетные линии. Открытый мир и дополнительные возможности разрушали основную историю. Основная цель заключалась в срочном спасении Цири, однако эту задумку полностью игнорировали некоторые основные квесты и тем более второстепенные задачи. Гераль мог заниматься чем угодно вместо поисков, а это нарушало погружение.

По его словам, эти ошибки были учтены при разработке следующих проектов, включая Cyberpunk 2077.

Сейчас Матеуш Томашкевич занимает должность креативного директора в Rebel Wolves. Студия разрабатывает The Blood of Dawnwalker — ролевой экшен, вдохновлённый карпатскими легендами и украинской культурой. Многие поклонники уже окрестили его "духовным наследником "Ведьмака", а в кинематографическом трейлере показали мрачный готический мир, наполненный кровью и жуткими монстрами.