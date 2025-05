Спустя 10 лет CD Projekt RED раскрыла кодовое название The Witcher 3: Wild Hunt

По случаю 10-летия выхода The Witcher 3: Wild Hunt компания CD Projekt RED продолжает делиться ранее неизвестной информацией о работе над лучшей игрой 2015 года. Как пояснили разработчики на официальном аккаунте серии The Witcher, в процессе производства The Witcher 3 носила внутреннее кодовое имя «R4 LAVA».

Более подробную информацию раскрыл Павел Саско, который выступил соавтором квестов Wild Hunt. «R4» - это обозначение самой игры - четвертого крупного проекта в портфолио студии, а «LAVA» - описывало мощный движок, лежащий в ее основе - расплавленные технологии, питающие приключения Геральта из Ривии.

В ближайшие дни мы, вероятно, получим еще больше подобных сведений, поскольку разработчики намерены с размахом отпраздновать 10-летие игры.