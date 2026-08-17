Спустя 11 лет в The Witcher 3 появилась функция, от которой CD Projekt Red отказались ещё до релиза

В преддверии выхода дополнения The Witcher 3: Songs of the Past в следующем году многие игроки, вероятно, захотят освежить в памяти историю Дикой Охоты. Однако перепрохождение многочасового приключения Геральта может оказаться не самым привлекательным вариантом для всех. К счастью, новый мод может стать идеальным решением для тех, кто хочет быстро вернуться к самым важным моментам истории, не прибегая к просмотру пересказов на YouTube.

Моддер Glassfish777 выпустил мод Storybook, который восстанавливает незавершённую функцию, подготовленную CD Projekt Red перед выходом The Witcher 3 в 2015 году. После установки мода в вкладке «Глоссарий» появляется новое меню под названием «События», позволяющее игрокам просмотреть все доступные в игре пересказы сюжета.

Это короткие анимационные ролики, озвученные Лютиком, которые в базовой версии игры воспроизводились только во время загрузочных экранов. Они напоминали игрокам о самых важных событиях кампании после загрузки сохранения или достижения следующего этапа сюжета. Благодаря новому моду, их можно воспроизводить в любое время и в любом порядке, не дожидаясь соответствующего загрузочного экрана.

Сама панель очень проста в использовании. Слева представлен список всех доступных видеороликов, а справа — их названия и описания, подготовленные разработчиками. Важно отметить, что весь текст был переведён студией во время разработки игры, поэтому мод не добавляет новых переводов — он использует только существующие ресурсы.

Видеоролики разблокируются автоматически по мере прохождения игроком сюжета. Хорошая новость в том, что механизм отслеживания сюжета работает в фоновом режиме с момента выхода The Witcher 3. Это означает, что мод можно использовать и с файлами сохранений многолетней давности — нет необходимости начинать новую игру.

Автор указывает на ещё одну интересную деталь. Большинство видеороликов состоят из двух частей, однако вторая часть очень редко демонстрировалась во время обычного игрового процесса.

Это происходило потому, что игра всегда отдавала приоритет наиболее недавно разблокированному пересказу событий. В результате расширенные версии более ранних клипов пропускались, и многие игроки даже не знали об их существовании. Storybook автоматически объединяет обе части, а это значит, что некоторые игроки могут впервые увидеть полный материал, подготовленный CD Projekt Red.