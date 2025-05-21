Стань донором и получи подарок: CDPR и GSH Blood Bank призывают фанатов "Ведьмака" стать донорами крови

CD PROJEKT RED объединилась с GSH Banco de Sangue São Paulo для проведения кампании, основанной на идеалах мужества и сопереживания, определяющих серию The Witcher. Цель инициативы - предложить фанатам стать героями вне экрана.
В период с 26 по 30 мая желающие смогут сдать кровь в пункте приема крови в районе Параисо в Сан-Паулу (Бразилия). Процедуру будут осуществлять специалисты GSH Banco de Sangue. Ежедневно первые 60 доноров будут получать в подарок тематические подарки по мотивам вселенной The Witcher 3, что еще больше укрепит связь между фэнтези и солидарностью.
Целью инициативы также является повышение осведомленности о важности донорства крови - незаменимого жеста, который может помочь спасти до четырех жизней за одну сдачу крови. Эта инициатива лишний раз подтверждает, что творить добро, пусть даже перед лицом трудностей, может каждый - с мечом или без него.
Вышедшая в 2015 году The Witcher 3 по праву считается одной из самых влиятельных ролевых игр всех времен. Донорская инициатива знаменует собой событие, посвященное 10-летию этого пути, превращающее восхищение игрой в стремление помочь другим. Игроки и фанаты «Ведьмака» могут пройти по его Пути, но на этот раз с реальной целью: спасать жизни.
Вышедшая в 2015 году The Witcher 3 по праву считается одной из самых влиятельных ролевых игр всех времен.
А на что она повлияла то, что поменялось? RPG или игры вообще стали качеством лучше выходить после ведьмака 3 или что? Не вижу особого влияния. Вышла и вышла.
Ну, как минимум, другие студии, не будем тыкать пальцы в Юбисофт, пытались повторить формулу Ведьмака 3, с чем они провалились
А какое влияние может оказать симулятор знаков вопросов (сокровище, скрытое сокровище, сокровище под охраной и тд и тп) с выборами уровня картинки ниже)) просто неплохая игра и только
Мы щас не про Скурим
Да ну, чё они там повторили, тупо нарисовали открытый мир и лошадь вот на всё что они способны)))
Ага, самое главное в ведьмаке 3 это вопросы, я даже не знал)))хейтеры которым больше не к чему дое...ся ,будут постоянно мусолить эти вопросы))))
Неплохая инициатива и я бы на месте организаторов не ограничивал бы кол-во получаемых подарков. Ведь и при обычном донорстве пологается определеные поощерения по крайне мере у нас в РФ.
плакаты и кружки?)
Я недавно кровушку сдавал, где мой подарок?
Интересно, куда они ее? Хохлам на переливание?)
Вот это новость