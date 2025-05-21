Стань донором и получи подарок: CDPR и GSH Blood Bank призывают фанатов "Ведьмака" стать донорами крови

CD PROJEKT RED объединилась с GSH Banco de Sangue São Paulo для проведения кампании, основанной на идеалах мужества и сопереживания, определяющих серию The Witcher. Цель инициативы - предложить фанатам стать героями вне экрана.

В период с 26 по 30 мая желающие смогут сдать кровь в пункте приема крови в районе Параисо в Сан-Паулу (Бразилия). Процедуру будут осуществлять специалисты GSH Banco de Sangue. Ежедневно первые 60 доноров будут получать в подарок тематические подарки по мотивам вселенной The Witcher 3, что еще больше укрепит связь между фэнтези и солидарностью.

Целью инициативы также является повышение осведомленности о важности донорства крови - незаменимого жеста, который может помочь спасти до четырех жизней за одну сдачу крови. Эта инициатива лишний раз подтверждает, что творить добро, пусть даже перед лицом трудностей, может каждый - с мечом или без него.

Вышедшая в 2015 году The Witcher 3 по праву считается одной из самых влиятельных ролевых игр всех времен. Донорская инициатива знаменует собой событие, посвященное 10-летию этого пути, превращающее восхищение игрой в стремление помочь другим. Игроки и фанаты «Ведьмака» могут пройти по его Пути, но на этот раз с реальной целью: спасать жизни.