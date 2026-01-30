ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.6 35 052 оценки

Стоимость акций CD Projekt RED активно растёт на фоне возможного выхода в мае нового DLC для The Witcher 3

AceTheKing AceTheKing

По данным отраслевых аналитиков, в мае 2026 года может выйти третье крупное дополнение к игре The Witcher 3: Wild Hunt. По слухам, оно откроет новые территории и послужит сюжетным мостиком к следующей основной части серии - The Witcher 4.

Аналитик Матеуш Хжановский подтверждает майский срок релиза, отмечая, что маркетинговая кампания будет короткой: анонс и выпуск могут состояться почти одновременно. Он также допускает, что анонс может быть приурочен к Summer Game Fest в начале июня, где уже могут показать первые материалы по The Witcher 4. Однако более вероятным сценарием он считает именно майский релиз.

Другой аналитик, Гжегож Бальцерски из Trigon Dom Maklerski, считает, что выпуск дополнения до сентября-октября выглядит логичнее, чтобы избежать конкуренции с Grand Theft Auto 6. CD Projekt, по его мнению, будет придерживаться стратегии постепенного раскрытия информации через короткие анонсы и финансовые отчеты - первый такой отчет ожидается в марте.

Слухи о скором релизе нового дополнения позитивно сказались на капитализации компании - стоимость акций CDPR в последнее время активно идёт вверх.

21
8
Комментарии:  8
Ваш комментарий
Tommy451

CDPR наверное удивлены что акции поднимаются с того чего нет

5
Габенушка

В итоге выйдет какое нибудь длц с косметикой или парочке квестов, тогда их акции упадут нормально так))

1
нитгитлистер

это не важно. важнго ч то они на этом заработают

3
Orbit0330

На фоне "ведьмачки 4" и продолжение киберпанка, акции и так будут расти... Для того проджекты так часто и подбрасывают инфы в массы.

Sheffskiy

Анонсировали бы уже его

1
borsic

Анонсируют на тга.

Lvinomord

Хотелось, чтобы длс затронули лагерь нильфгаардской армии в Велене. Большой кусок карты и довольно пустой если мне не изменяет память.

CT3H

Там будет решать то, что они делают в Ведьмаке 4.. Логично что этот длс не от балды, а именно как связывающий мост.