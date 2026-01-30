Стоимость акций CD Projekt RED активно растёт на фоне возможного выхода в мае нового DLC для The Witcher 3

По данным отраслевых аналитиков, в мае 2026 года может выйти третье крупное дополнение к игре The Witcher 3: Wild Hunt. По слухам, оно откроет новые территории и послужит сюжетным мостиком к следующей основной части серии - The Witcher 4.

Аналитик Матеуш Хжановский подтверждает майский срок релиза, отмечая, что маркетинговая кампания будет короткой: анонс и выпуск могут состояться почти одновременно. Он также допускает, что анонс может быть приурочен к Summer Game Fest в начале июня, где уже могут показать первые материалы по The Witcher 4. Однако более вероятным сценарием он считает именно майский релиз.

Другой аналитик, Гжегож Бальцерски из Trigon Dom Maklerski, считает, что выпуск дополнения до сентября-октября выглядит логичнее, чтобы избежать конкуренции с Grand Theft Auto 6. CD Projekt, по его мнению, будет придерживаться стратегии постепенного раскрытия информации через короткие анонсы и финансовые отчеты - первый такой отчет ожидается в марте.

Слухи о скором релизе нового дополнения позитивно сказались на капитализации компании - стоимость акций CDPR в последнее время активно идёт вверх.