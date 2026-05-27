Страничка The Witcher 3 в Steam внезапно стала активной - анонс нового DLC уже близко?

С самого начала этого года вокруг культовой The Witcher 3: Wild Hunt активно курсировали настойчивые слухи о выходе нового крупного сюжетного DLC. На волне бесконечных "вбросов" от инсайдеров и различных вакансий из соцсетей казалось, что студия CD Projekt RED вот-вот анонсирует неожиданное расширение. Игроки надеялись, что аддон заложит масштабный лор-мостик, предваряющий события грядущей следующей четвертой части Ведьмака на Unreal Engine. Но дни шли, а долгожданный анонс всё не появлялся. И вот, когда интерес понемногу стал угасать, ситуация резко изменилась к летним презентациям.

Спустя затяжное молчание студия CD Projekt RED официально заявила о скором проведении торжественной "юбилейной" онлайн-трансляции The Witcher 3: Blood and Wine. Мероприятие стартует уже через несколько дней. Практически в тандеме с этим интригующим извещением внимательные датамайнеры ресурса SteamDB отследили внутреннюю активность — база файлов «Ведьмак 3: Дикая Охота» начала подозрительно активно обновляться и получать технические правки после длительной паузы тишины. Прямо сейчас там обновилась лишь иконка игры, но даже такое изменения сейчас выглядит крайне подозрительно.

Фанаты в сети, разошлись во мнениях как относится к этой активности. Преданная часть, буквально прыгает от счастья, считая это практически подтверждением всех слухов о DLC. Другие же игроки логично отмечают, что изменения интерфейса — это рутинная работа команды для поддержки недавних внутренних нововведений и косметических шаблонов самой площадки. Такие же операции были недавно замечены за CDPR при смене базовых обложек в ветках Cyberpunk 2077.

В любом случае, уже 29 мая мы узнаем что в действительности покажут разработчики на трансляции. Как и всегда, завышать ожидания в таких вопросах явно не стоит.