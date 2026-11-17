Бывший ведущий сценарист CD Projekt RED и нарративный директор Rebel Wolves Якуб Шамалек рассказал в выпуске подкаста от Academy of Interactive Arts & Sciences, что покинул польскую студию из-за ее превращения в огромную корпорацию. В беседе с ведущей и нарративным дизайнером Алексой Рэй Корриа он вспомнил, что проработал в компании около 10 лет и успел приложить руку к The Witcher 3: Wild Hunt и дополнениям к нему, Cyberpunk 2077, Gwent и Thronebreaker.

Я отлично провел время в CDPR и научился там своему ремеслу, однако студия выросла в по-настоящему огромную организацию, и я не думаю, что хорошо чувствовал себя в таких условиях. Когда я пришел, в CDPR работало около 100 человек, а к моменту моей готовности уйти штат перевалил за 1000 сотрудников. Это была совершенно другая среда, а 10 лет на прежнем месте - долгий срок, поэтому я почувствовал, что готов к чему-то новому.

- Якуб Шамалек, нарративный директор Rebel Wolves

Момент для перемен оказался подходящим, поскольку другие ветераны CD Projekt RED также были готовы рискнуть ради независимого проекта. В 2022 году команда основателей Rebel Wolves начинала с коллектива из 9 человек, среди которых были руководитель разработки The Witcher 3: Wild Hunt Конрад Томашкевич, опытный постановщик кат-сцен и программист. Специалистам сразу пришлось совмещать проработку лора, поиск финансирования и создание раннего рабочего прототипа.

Спустя 5 лет штат Rebel Wolves вырос примерно до 160 разработчиков, что само по себе является внушительным масштабом для независимой студии. При этом Якуб Шамалек подчеркнул, что коллектив все еще остается управляемым. В отличие от гигантской корпорации, в новой компании он по-прежнему знает каждого коллегу, понимает распределение задач и всегда в курсе, к кому нужно обратиться с вопросом.

В том же разговоре сценарист вспомнил и свой случайный приход в игровую индустрию. Завершая докторскую диссертацию по теоретической археологии - ее он в шутку назвал возможно, самым бесполезным дипломом из всех существующих - Шамалек не находил предложений о работе по специальности и выпустил дебютный роман, который получил хорошие отзывы прессы при провальных продажах. Пытаясь отвлечься от мрачных мыслей в The Witcher 2, он столкнулся с техническими ошибками и зашел на сайт авторов в поисках патча или обсуждения на форуме, но вместо решения проблемы наткнулся на вакансию сценариста без требований к опыту в геймдеве.