Сумасшедшее количество прохождений и самый опасный враг Геральта: CD Projekt RED раскрывает статистику "Ведьмака 3"

Польские разработчики из студии CD Projekt RED продолжают праздновать годовщину с момента релиза своего самого узнаваемого проекта — "Ведьмак 3: Дикая Охота". В начале мая создатели вспоминали трудный путь разработки и многолетнюю поддержку игры, а сегодня поделились впечатляющей игровой статистикой, накопленной за годы. Вы бы ни за что не угадали, сколько раз был пройден "Ведьмак 3" с момента выхода — более 17 миллионов раз по всему миру.
Но не только цифры прохождений оказались ошеломляющими. CD Projekt RED также напомнила, что путь ведьмака никогда не бывает лёгким: игроки умирали более 613 миллионов раз. А самым смертоносным врагом стал никто иной, как Деттлаф ван дер Эретайн, вампир из дополнения "Кровь и вино". В среднем он убивал игроков по девять раз за одно прохождение, тем самым закрепив за собой статус самого опасного противника во всей игре.
На фоне этого наплыва внимания к серии неудивительно, что всё чаще звучат разговоры о будущем франшизы. Напомним, в недавнем интервью руководитель CD Projekt RED заявил, что Цири в The Witcher 4 может открыть совершенно новые возможности для серии. Подразумевается значительный отход от привычной формулы и смещение акцента на новых героев, чего поклонники ждут с интересом и настороженностью.
Тем не менее, учитывая колоссальный интерес к Дикой Охоте, история Геральта из Ривии обязательно продолжится — в виде ремейке первой части, его судьбы в продолжении или даже выходе The Witcher 3 на грядущей Nintendo Switch 2. Такая активность вокруг Ведьмака 3 явно неспроста — возможно, студия готовит ещё один сюрприз, связанный с легендарной третьей частью.
Это за тупая и слабая прокачка была что всех так выносил Детлаф ? Игра два раза и всегда на макс сложности и он меня больше 1 раза не убивал и то благодаря мутации вторая жизнь или как то так я выживал и добивал его , так что можно сказать не разу не умер от него
Если бы Прожектора выпустили бы 3 длс уровня прежних 2,то это реально был бы топ...жаль(
Так это еще без учета прохождений пиратских копий, которых, например, в моем случае было примерно половина... Поскольку защиты у игры нет, можно предположить, что многие начинали свои прохождения, так сказать, с бесплатной версии, и можно только догадываться, сколько именно раз игра была так пройдена.
17 млн раз прошли игру это с учётом что купили игру более 50+ млн копий. получается каждый третий не проходит до конца.
У тебя ошибка в расчетах. Получается, что каждый третий проходит до конца, а две трети нет
точно фигню написал, да ты прав каждый третий только до конца проходит. Статистика стима ещё больше удручает там даже 25% не прошли игру.
Это нормально чел.
вот для примера. 21% купивших скайрим не дошли и до первой ачивки
gta5 17% не сыграли в неё и 10 минут.
портал 2 так же 25% не хватило и на 5 минут игры.
а уж до конца игры проходят по сути единицы.
В Скайриме нужно учитывать, что Читы отрубают достижения. А их много кто юзит.
но не при первом прохождении и не в первые пару десятков минут игры. а камни хранители это как раз и есть самое начало игры.
скорее всего, большинство смертей были из-за бага, когда игра вылетала в битве с Детлафом.