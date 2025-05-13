Сумасшедшее количество прохождений и самый опасный враг Геральта: CD Projekt RED раскрывает статистику "Ведьмака 3"

Польские разработчики из студии CD Projekt RED продолжают праздновать годовщину с момента релиза своего самого узнаваемого проекта — "Ведьмак 3: Дикая Охота". В начале мая создатели вспоминали трудный путь разработки и многолетнюю поддержку игры, а сегодня поделились впечатляющей игровой статистикой, накопленной за годы. Вы бы ни за что не угадали, сколько раз был пройден "Ведьмак 3" с момента выхода — более 17 миллионов раз по всему миру.

Но не только цифры прохождений оказались ошеломляющими. CD Projekt RED также напомнила, что путь ведьмака никогда не бывает лёгким: игроки умирали более 613 миллионов раз. А самым смертоносным врагом стал никто иной, как Деттлаф ван дер Эретайн, вампир из дополнения "Кровь и вино". В среднем он убивал игроков по девять раз за одно прохождение, тем самым закрепив за собой статус самого опасного противника во всей игре.

На фоне этого наплыва внимания к серии неудивительно, что всё чаще звучат разговоры о будущем франшизы. Напомним, в недавнем интервью руководитель CD Projekt RED заявил, что Цири в The Witcher 4 может открыть совершенно новые возможности для серии. Подразумевается значительный отход от привычной формулы и смещение акцента на новых героев, чего поклонники ждут с интересом и настороженностью.

Тем не менее, учитывая колоссальный интерес к Дикой Охоте, история Геральта из Ривии обязательно продолжится — в виде ремейке первой части, его судьбы в продолжении или даже выходе The Witcher 3 на грядущей Nintendo Switch 2. Такая активность вокруг Ведьмака 3 явно неспроста — возможно, студия готовит ещё один сюрприз, связанный с легендарной третьей частью.