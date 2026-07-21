Сюжетное дополнение "Баллады прошлого" для The Witcher 3 покажут во всей красе на церемонии открытия Gamescom

CD PROJEKT RED официально подтвердила свое участие в грядущей выставке gamescom 2026, раскрыв планы на выставку. Разработчики потвердили, что именно на этом мероприятии состоится полноценная демонстрация нового масштабного дополнения для The Witcher 3: Wild Hunt — «Баллады прошлого».

Главной площадкой для презентации станет церемония открытия выставки Gamescom Opening Night Live, ведущим которой традиционно выступит Джефф Кили. Поклонников серии обещают порадовать эксклюзивным трейлером, свежими подробностями сюжета и другими громкими анонсами, раскрывающими суть следующей главы в истории знаменитого охотника на монстров Геральта из Ривии.

Помимо участия в онлайн-трансляции, CD PROJEKT RED привезет стенд с DLC прямо на площадку кельнской выставки в Германии. Представители прессы и создатели контента смогут посетить специальные презентации с 26 по 28 августа. При этом обычные посетители тоже не останутся в стороне: для них будет организована развлекательная зона, которая проработает с 26 по 30 августа, где каждый желающий сможет лично заглянуть на стенд и узнать о проекте больше.

Напомним, что долгожданный анонс нового третьего дополнения, над которым поляки работают совместно со студией Fool's Theory, прогремел в конце минувшей весны, навсегда развеяв давние фанатские слухи.

Выход дополнения «Баллады прошлого» для The Witcher 3 запланирован на 2027 год на ПК, а также консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S.