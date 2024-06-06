Такой Плотвы вы еще не видели. CD Projekt совместно с BMW создали кастомный байк, по мотивам The Witcher 3

Если вы любите байки, особенно одноместные, а также франшизу «Ведьмак», то вам стоит обратить внимание на удивительный байк, который был создан по мотивам ролевой игры The Witcher 3: Wild Hunt. Байк был создан в сотрудничестве компаний BMW Motorrad Premium Arena и CD Projekt RED. По сути, это официальный проект мотоцикла по серии «Ведьмак».

Главная идея в том, чтобы сделать из него такое транспортное средство, которым мог бы управлять сам Геральт из Ривии. На байке присутствуют фирменные символы, ставшие известными по The Witcher 3, включая логотип игры, символику персонажей и даже рукоять стального и серебряного меча. Примечательны и сумки, которые имитируют доспехи героя.

«Плотва» - плод сотрудничества студии CD PROJEKT RED и BMW Motorrad Premium Arena. При разработке этого механического чуда дизайнеры руководствовались целью создать машину, которой мог бы гордиться сам Геральт из Ривии, главный герой The Witcher 3: Wild Game от CD PROJEKT RED. «Плотва» не уступает по характеру своему цифровому аналогу и при этом может похвастаться мощностью и богатым декором. «Плотва» в версии для мотоциклистов - идеальный спутник на дороге, с которым любое путешествие - большое и маленькое - станет чистым удовольствием и настоящим приключением.

Кроме того, на портале Urban Garage стартовал конкурс, в котором все желающие могут проголосовать за измененные модели BMW R 18. На выбор предлагается одна из трех кастомных версий, и одна из них - «Плотва» - мотоцикл, в котором есть все, что должно быть в средстве передвижения охотника за монстрами.

В рамках конкурса каждый может представить свой любимый дизайн и выиграть один из трех призов. Финал акции состоится 15 июня, когда все мотоциклы, принявшие участие в конкурсе, можно будет увидеть на парковке Royal Wilanów в Варшаве.