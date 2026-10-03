Техподдержка CD Projekt RED не справляется с наплывом обращений после релиза ремастера The Witcher 3

Официальная техническая поддержка CD Projekt RED опубликовала заявление в соцсетях, в котором признала значительный рост числа обращений после выхода The Witcher 3: Wild Hunt - Remastered. В посте говорится:

В связи с выходом The Witcher 3: Wild Hunt - Remastered, наша служба технической поддержки обрабатывает больше запросов, чем обычно, поэтому ответ может занять немного больше времени. Обратите внимание, что даже если вы еще не получили ответ, проблема, о которой вы сообщили, скорее всего, уже анализируется и учитывается при работе над ее устранением. Спасибо за ваше терпение!

В комментариях люди задаются вопросом: как разработчики умудрились выпустить такой кривой релиз и почему игра не тестировалась перед выходом? Многие активно делятся скриншотами с багами. Таким образом, классическая ситуация для крупных релизов: игра вышла, баги всплыли массово, а техподдержка оказалась перегружена.