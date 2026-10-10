"Теперь это настоящий ремастер": игроки в восторге от масштабного графического обновления 5.01 для The Witcher 3

Польская студия CD Projekt Red представила масштабное обновление 5.01 для ремастера культовой экшен-RPG The Witcher 3: Wild Hunt. Разработчики исправили ряд геймплейных и технических недоработок, однако ключевым изменением, вызвавшим бурные обсуждения в игровом сообществе, стал качественный скачок в визуальной составляющей. Пользователи социальных сетей и профильных форумов сходятся во мнении, что разница в качестве картинки заметна невооруженным глазом.

Главные нововведения коснулись владельцев консолей текущего поколения — PlayStation 5 и Xbox Series X/S. На этих платформах появились дополнительные графические эффекты, включая улучшенное свечение (bloom), объемные световые лучи и кинематографичную глубину резкости. Помимо этого, патч скорректировал общую яркость экрана, повысил точность цветопередачи и заметно переработал систему отображения теней.

Реакция игрового сообщества на изменения оказалась исключительно положительной. На платформе Reddit многие признаются, что изначально скептически относились к апдейту, но финальный результат превзошел их ожидания.

«Я опасался, что патч не устранит давние проблемы игры. Но я никак не ожидал, что она станет выглядеть настолько кинематографично», — делится один из пользователей.

Многие геймеры отмечают, что из-за возросшего качества картинки они временно отложили прохождение квестов и теперь просто изучают мир. В комментариях шутят, что игровой процесс для них временно свелся к неторопливым конным прогулкам ради созерцания пейзажей Континента.

В социальных сетях уже активно распространяются сравнительные скриншоты и видеоролики, демонстрирующие графику «Ведьмака 3» до и после установки обновления 5.01. В игровом сообществе отмечают, что именно в таком виде ремастер должен был предстать еще в день своего официального релиза.

Отдельно игроки хвалят обновленную палитру цветов, которая стала ближе к первоначальному художественному видению команды CD Projekt Red. Сильнее всего визуальные изменения подчеркивают атмосферу Туссента — залитого солнцем княжества из сюжетного дополнения «Кровь и вино».