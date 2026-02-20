ЧАТ ИГРЫ
The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.6 35 146 оценок

The Witcher 3: Complete Edition уже доступно в Xbox Game Pass

Gruz_ Gruz_

Спустя пять лет The Witcher 3: Wild Hunt официально вернулась в библиотеку Xbox Game Pass. Но это не просто возвращение легендарной RPG от CD Projekt RED, а переход на новый уровень: консольная версия для Xbox Series получила некстген-обновление с текстурами высокой четкости, мгновенными загрузками и множеством доработок.

Это издание — лучший повод вернуться в мир Ведьмака или начать знакомство с ним с чистого листа. Для владельцев консолей нового поколения это отличный шанс насладиться всеми преимуществами «некстген-версии»: от мгновенных загрузок до реалистичного освещения с трассировкой лучей. В состав Complete Edition уже входят масштабные сюжетные дополнения «Каменные сердца» и «Кровь и вино». Кроме того, игрокам доступны 16 мелких DLC, которые разнообразят прохождение новыми заданиями, наборами брони и альтернативным внешним видом персонажей.

The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition пополнила библиотеку консольного XGP для тарифов Ultimate и Premium. Обладателям ПК ждать проект в подписке не стоит — релиз запланирован исключительно для Xbox Series X|S и Xbox One.

Комментарии:  10
Wellyndyt
Обладатели ПК давно прошли и забыли

8
Наркоман_Из_2018

Кто как, я на играл часов 1500 .Перед выходом Ведьмак 4,я все части опять перепройду.

6
Wellyndyt Наркоман_Из_2018

Мазохист однако и даром прожигаешь время

6
cheezypizey Wellyndyt

Почему тебе должно быть не плевать как кто "прожигает" свое время?

3
Retro_Gamer
И для Xbox Cloud Gaming тоже.

3
Alex Energy

Куплю лет 10 назад, спасибо

2
Danny Lamb

Там ещё KCD2 добавят с 3 марта

1
sa1958

Ну и ладненько.

GG4

Вот теперь можно будет и глянуть что за игра.