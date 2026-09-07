The Witcher 3 можно будет откатить к оригинальной версии после выхода ремастера, но CDPR надеется, что не придётся

Сообщается, что студия CDPR не будет убирать стандартную версию The Witcher 3:Wild Hunt из продажи после выхода ремастера.

Владельцы игры в Steam и GOG получат возможность откатиться к обычной версии через функцию бета-доступа, которая обычно используется для тестирования новых сборок, но иногда применяется и для возврата к старому билду после крупных обновлений.

Это решение было принято в первую очередь ради владельцев устаревших PC, так как системные требования ремастера окажутся чуть выше оригинала, а работа на Windows 10 больше не гарантируется.

В CD Projekt RED, однако, рассчитывают, что большинству игроков не придётся прибегать к откату, поскольку оптимизация обновлённой версии должна обеспечить производительность на уровне оригинальной игры при том же железе. Благодаря улучшениям графического движка и техническим доработкам ремастер сможет предлагать лучшую картинку без потери частоты кадров.

Релиз ремастера состоится 29 сентября на PC, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2.