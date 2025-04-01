The Witcher 3 получит DLC-мод с локациями из книг Сапковского

Пока фанаты ждут The Witcher 4, моддеры продолжают развивать The Witcher 3: Wild Hunt. Недавно появился новый трейлер амбициозного проекта The Last Wish Project, который адаптирует в игру события рассказа «Меньшее зло» Анджея Сапковского.
По сюжету Геральт оказывается в Блавикене, где сталкивается с чародеем Стрегобором и разбойницей Ренфри, вынужденной скрываться из-за своего прошлого. Герой должен сделать тяжелый моральный выбор, определяющий судьбу города.
Также в трейлере прозвучал голос Стефани Джун, актрисы, озвучивающей Ренфри. Были показаны детализированные локации, воссоздающие атмосферу книги.
Проект пока не имеет даты выхода, но обещает стать крупным дополнением для всех поклонников «Ведьмака».
Не самый лучший день (1 апреля, однако) для анонсов.
Поди разбери, что шутко, а что нет.
По качеству дизайна окружения сразу видно, что это мод, у дизайнера окружения насмотренность не прокачена.
К этому времени уже ведьмак 8 выйдет🤣
Неплохо Неплохо, повод будет перепройти
так это мод а не игра отдельная
Описание что это длс, к ведьмак 3 ты конечно читать не стал.
Игра статерит.
события происходящие в Ведьмаке 3 происходят сильно позже битвы в Блавикене
Дополнения сохраняют связь игры с оригинальными произведениями.
Что теперь будет как в книгах.
Девица из ролика миленькая.
мда игре 10 лет, мод пилят ток щас
А что тебя удивляет? На Скайрим, которому 15 лет в этом году будет, до сих пор моды выпускают. Как и на Фоллыч 4, которому тоже 10 лет исполнится.
Ну так они код не так давно открыли, и что с того, что игре 10 лет? Она как минимум не хуже выглядит всякого шлака на уе5 и работает на любом калькуляторе отменно.
Маркетинговый отдел сд прожект забыл принять коллективную пилюлю, началась газовая атака новостями "ни о чём"