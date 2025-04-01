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The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.5 32 006 оценок

The Witcher 3 получит DLC-мод с локациями из книг Сапковского

butcher69 butcher69

Пока фанаты ждут The Witcher 4, моддеры продолжают развивать The Witcher 3: Wild Hunt. Недавно появился новый трейлер амбициозного проекта The Last Wish Project, который адаптирует в игру события рассказа «Меньшее зло» Анджея Сапковского.

По сюжету Геральт оказывается в Блавикене, где сталкивается с чародеем Стрегобором и разбойницей Ренфри, вынужденной скрываться из-за своего прошлого. Герой должен сделать тяжелый моральный выбор, определяющий судьбу города.

Также в трейлере прозвучал голос Стефани Джун, актрисы, озвучивающей Ренфри. Были показаны детализированные локации, воссоздающие атмосферу книги.

Проект пока не имеет даты выхода, но обещает стать крупным дополнением для всех поклонников «Ведьмака».

52
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
smallhell

Не самый лучший день (1 апреля, однако) для анонсов.
Поди разбери, что шутко, а что нет.

21
YouTube_GamesTezi

По качеству дизайна окружения сразу видно, что это мод, у дизайнера окружения насмотренность не прокачена.

4
Global Conspiration

К этому времени уже ведьмак 8 выйдет🤣

3
demon33251

Неплохо Неплохо, повод будет перепройти

2
Кошачий комочек

так это мод а не игра отдельная

0
Ctella

Описание что это длс, к ведьмак 3 ты конечно читать не стал.

5
hpi

Игра статерит.

0
VOLODYMYR DLINNYI

события происходящие в Ведьмаке 3 происходят сильно позже битвы в Блавикене

0
oleg21412

Дополнения сохраняют связь игры с оригинальными произведениями.

0
sa1958

Что теперь будет как в книгах.

0
Emperor77

Девица из ролика миленькая.

0
ОТСТУПНИК Style

мда игре 10 лет, мод пилят ток щас

0
JustMike

А что тебя удивляет? На Скайрим, которому 15 лет в этом году будет, до сих пор моды выпускают. Как и на Фоллыч 4, которому тоже 10 лет исполнится.

1
OakSorcerer

Ну так они код не так давно открыли, и что с того, что игре 10 лет? Она как минимум не хуже выглядит всякого шлака на уе5 и работает на любом калькуляторе отменно.

2
Шрек и осел vs CD Project

Маркетинговый отдел сд прожект забыл принять коллективную пилюлю, началась газовая атака новостями "ни о чём"

-1