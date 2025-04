The Witcher 3 получит DLC-мод с локациями из книг Сапковского

Пока фанаты ждут The Witcher 4, моддеры продолжают развивать The Witcher 3: Wild Hunt. Недавно появился новый трейлер амбициозного проекта The Last Wish Project, который адаптирует в игру события рассказа «Меньшее зло» Анджея Сапковского.

По сюжету Геральт оказывается в Блавикене, где сталкивается с чародеем Стрегобором и разбойницей Ренфри, вынужденной скрываться из-за своего прошлого. Герой должен сделать тяжелый моральный выбор, определяющий судьбу города.

Также в трейлере прозвучал голос Стефани Джун, актрисы, озвучивающей Ренфри. Были показаны детализированные локации, воссоздающие атмосферу книги.

Проект пока не имеет даты выхода, но обещает стать крупным дополнением для всех поклонников «Ведьмака».