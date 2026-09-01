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The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.5 35 820 оценок

The Witcher 3 Remastered может работать до 90 к/с на PS5 Pro

monk70 monk70

Одним из самых громких анонсов на Gamescom Opening Night Live в этом году стало объявление о выходе The Witcher 3: Wild Hunt Remastered, релиз которого на консолях и ПК запланирован на следующий месяц, и он будет бесплатным для тех, кто уже владеет игрой.

Хотя CD Projekt RED упомянула некоторые новые функции, которые игроки могут ожидать после выхода этого обновления, появилась дополнительная информация о его производительности, и это должно порадовать многих геймеров.

Во время стрима разработчики сообщили, что режим производительности может работать без ограничений и достигать 90 кадров в секунду на PS5 Pro. Также поддерживается PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR). Разработчики также подтвердили, что PS5 Pro не получит совершенно другой набор функций трассировки лучей, поскольку по сути она будет использовать те же функции трассировки лучей, что и базовая PS5, но с более высокой частотой кадров.

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Комментарии:  14
Ваш комментарий
Melodic Osrik

я бы хотел новый стандарт фпс на консолях, 90 фпс, это и не 120, но и не вонючие 60 уже, помните как раньше сидели на 75гц мониках и норм было

12
Destroited
может работать до 90 к/с на PS5 Pro

но не будет ибо давно известно что консoлехолопам достаточно 30fps и молчать в тряпочку иначе игры отберут

12
North235

Игра с продвинутой трассировкой и обновлёнными текстурами, и 90 к/с? Сказки... - хотел я сначала написать, а потом увидел, что это в режиме производительности ))

8
001fess

Консольщиков мутить будет от такого большого (для них) кол-ва фпсов.

8
Беркут Слеер
режим производительности может работать без ограничений и достигать 90 кадров в секунду

И в какую дыру, пустыню для этого забиться надо, или речь идет о крупных населённых пунктах в разгар битвы с отрядом стражников, и вопящей толпой разбегаюшихся НПС.

2
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