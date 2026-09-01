The Witcher 3 Remastered может работать до 90 к/с на PS5 Pro

Одним из самых громких анонсов на Gamescom Opening Night Live в этом году стало объявление о выходе The Witcher 3: Wild Hunt Remastered, релиз которого на консолях и ПК запланирован на следующий месяц, и он будет бесплатным для тех, кто уже владеет игрой.

Хотя CD Projekt RED упомянула некоторые новые функции, которые игроки могут ожидать после выхода этого обновления, появилась дополнительная информация о его производительности, и это должно порадовать многих геймеров.

Во время стрима разработчики сообщили, что режим производительности может работать без ограничений и достигать 90 кадров в секунду на PS5 Pro. Также поддерживается PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR). Разработчики также подтвердили, что PS5 Pro не получит совершенно другой набор функций трассировки лучей, поскольку по сути она будет использовать те же функции трассировки лучей, что и базовая PS5, но с более высокой частотой кадров.