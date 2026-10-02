The Witcher 3: Remastered получил более 450 обновлённых модов спустя два дня после релиза

Спустя всего два дня после выхода The Witcher 3: Remastered на PC моддинг игры заметно активизировался. На странице проекта в Nexus Mods уже появилось более 450 модификаций, которые были выпущены заново или обновлены для работы с новой версией игры.

Среди них есть как свежие проекты, так и популярные моды, созданные ещё в 2010-х годах. Разработчики адаптировали Mod Manager, Fast Travel From Anywhere, ComboBlood, Random Encounters Reworked, Multi Companion Mod Enhanced, AutoLoot Advanced Settings и многие другие модификации.

Также обновления получили Better Blood and BloodTrails, Enhanced Camera, The Stable — Roach-Horse Customization Mod, Leveling Gear, More Money For Traders и New Clouds.

Активность моддеров продолжается, поэтому список совместимых модификаций продолжает расти. Уже сейчас игроки могут использовать сотни дополнений, которые были адаптированы под актуальную версию The Witcher 3: Remastered. Для проверки обновлений модов перейдите в раздел "Файлы" на сайте, чтобы не пропустить самые главные модификации к игре.