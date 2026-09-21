The Witcher 3: Remastered получит поддержку Xbox Play Anywhere - владельцы игры на Xbox бесплатно получат версию для ПК

Разработчики из студии CD Projekt RED объявили о приятной новости для поклонников платформы Xbox. С выходом нового ремастера, который запланирован на 29 сентября, ролевой экшен официально войдет в программу Xbox Play Anywhere.

Благодаря этой функции пользователи, уже владеющие цифровой версией The Witcher 3 на консолях Xbox, смогут без дополнительных затрат загрузить ПК-версию проекта в приложении Microsoft Store. Программа также подразумевает общую синхронизацию сохранений, прогресса и достижений между консолями Xbox и ПК на Windows.

В японском подразделении CDPR отдельно уточнили, что версия для Microsoft Store на территории Японии впервые среди ПК-релизов компании получит строгий возрастной рейтинг CERO Z, однако на сборки в других цифровых сервисах, таких как Steam или GOG, это нововведение никак не повлияет.

Напомним, созданием ремастера "Ведьмака" и грядущего сюжетного расширения «Баллады прошлого» сейчас занимается студия Fool’s Theory — в CD Projekt RED признались, что делегирование культовой RPG сторонней команде стало непростым эмоциональным решением, но позволило основным силам компании сосредоточиться на производстве The Witcher 4.

Выход бесплатного обновления The Witcher 3: Remastered для владельцев оригинальной игры на всех актуальных платформах состоится уже 29 сентября 2026 года.