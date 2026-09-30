The Witcher 3 Remastered стала самой высокооценённой игрой 2026 года на Metacritic

The Witcher 3 Remastered стремительно взлетела на вершину рейтинга игр 2026 года на сайте Metacritic. Обзоры на ремастер экшен-RPG 2015 года The Witcher 3: Wild Hunt от студии CD Projekt Red начали появляться в понедельник; все они носят исключительно положительный характер, благодаря чему текущий рейтинг игры на Metacritic составляет 94 балла.

Это делает её самой высокооценённой игрой 2026 года на данный момент: она опережает твин-стик шутер Sektori (который также получил 94 балла, но по внутренним расчётам Metacritic стоит чуть ниже), ремейк RPG Trails in the Sky 2nd Chapter (91 балл) и кооперативное приключение Big Walk (91 балл).

Впрочем, этого результата недостаточно для попадания в топ-50 лучших игр всех времён по версии Metacritic, где у всех проектов рейтинг составляет 95 баллов и выше. На данный момент игра занимает 63-е место, опережая ремастер The Legend of Zelda: Ocarina of Time для 3DS и Chrono Cross, но немного уступая Metroid Prime Remastered и Batman: Arkham City.

Тем не менее, новинка превосходит по рейтингу Metacritic оригинальную версию The Witcher 3, у которой сейчас 92 балла.