The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.6 35 088 оценок

The Witcher 3 стал мрачнее: мод Brothers in Arms вернул вырезанную концовку "Сердец из камня"

Моддеры выпустили крупное обновление для популярного мода Brothers in Arms для The Witcher 3: Wild Hunt, восстановив целую вырезанную сюжетную линию и альтернативную, куда более мрачную концовку дополнения «Сердце из камня». Как показал ютубер xLetalis, обновлённый контент проливает свет на причины возвращения Шани в DLC и раскрывает события, которые были удалены на позднем этапе разработки.

Witcher 3 "Brothers In Arms - Ultimate Edition - сборник исправлений и восстановление контента" [v3.1.0]

В ранней версии сценария жизнь Шани оказывалась под серьёзной угрозой, если Геральт переходил дорогу главному антагонисту дополнения — Гаунтеру О’Диму. Мод восстанавливает сцены, основанные на оригинальных диалогах, найденных в файлах игры, что указывает на высокую степень готовности вырезанного контента. При этом анимации, постановка сцен и синхронизация губ были воссозданы моддерами с нуля и органично вписываются в оригинал.

В альтернативной концовке, при нарушении сделки с О’Димом, Шани погибает от удара молнии. Впрочем, как отмечает PC Gamer, финал можно избежать, если трактовать условия договора максимально буквально. Brothers in Arms предлагает удобное меню для выбора активных изменений и доступен на Nexus Mods. При установке с другими модами рекомендуется использовать Script Merger.

