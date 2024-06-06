The Witcher 3: Wild Hunt и REDKit получили новые патчи

Обновление The Witcher 3: Wild Hunt и инструментарий создания модов REDKit доступно на ПК. Согласно заметкам об обновлении, последний патч обновление содержит исправления ошибок, улучшения стабильности и улучшения пользовательского интерфейса. Среди заметных изменений – улучшенная генерация ландшафта, импорт анимации, функциональность выбора цвета, проверка версии и возможность создания новых миров в качестве модов DLC.
- Исправлена ошибка, из-за которой курсор мог исчезнуть в редакторе после масштабирования предварительного просмотра в средстве просмотра текстур.
- Сгенерированный экземпляр навигационной сетки теперь будет правильно загружаться обратно после сохранения и повторного открытия мира.
- Средство выбора цвета в редакторе окружения теперь будет правильно отображать цвета.
- Создание нового мира и генерация ландшафта больше не будут завершаться ошибкой при включенной трассировке лучей.
- Исправлен расчет траектории извлечения движения костей при импорте анимаций.
- Различные улучшения стабильности и исправления сбоев.
- Различные улучшения пользовательского интерфейса в диалоговом окне приветствия.
- Редактор теперь проверяет версию игры перед запуском и предупреждает пользователя, если она устарела.
- Различные исправления и настройки языка.
- Отключены некоторые неработающие или связанные с консолью фильтры отладки.
- Редактор теперь запоминает конфигурации в диалоговом окне приветствия, даже если приложение было закрыто до полного запуска.
- Файл карты (editormap.json), созданный из исполняемого файла REDkit, теперь будет включен в папку bin.
- Новые миры теперь можно создавать как моды DLC.
- Назначены лучшие значения по умолчанию в настройке для инструментов редактирования ландшафта.
- Добавлены некоторые новые значки в пользовательский интерфейс.
- Удалены неиспользуемые разделы настроек импорта и экспорта в инструменте редактирования ландшафта.
- Сделаны файлы w3fac и w3dyng редактируемыми, если активна конфигурация REDkit.
- Различные исправления для публикации в Steam Workshop.
- Добавлены новые руководства (включая документацию WitcherScript) в REDkit User Guide.
Я всё еще жду глобальных модов
А разрешение 720р, 900р починили?!
Как были по краям экрана черные полосы так и остались.