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The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.5 27 828 оценок

The Witcher 3: Wild Hunt и REDKit получили новые патчи

monk70
Новости

Обновление The Witcher 3: Wild Hunt и инструментарий создания модов REDKit доступно на ПК. Согласно заметкам об обновлении, последний патч обновление содержит исправления ошибок, улучшения стабильности и улучшения пользовательского интерфейса. Среди заметных изменений – улучшенная генерация ландшафта, импорт анимации, функциональность выбора цвета, проверка версии и возможность создания новых миров в качестве модов DLC.

  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой курсор мог исчезнуть в редакторе после масштабирования предварительного просмотра в средстве просмотра текстур.
  • Сгенерированный экземпляр навигационной сетки теперь будет правильно загружаться обратно после сохранения и повторного открытия мира.
  • Средство выбора цвета в редакторе окружения теперь будет правильно отображать цвета.
  • Создание нового мира и генерация ландшафта больше не будут завершаться ошибкой при включенной трассировке лучей.
  • Исправлен расчет траектории извлечения движения костей при импорте анимаций.
  • Различные улучшения стабильности и исправления сбоев.
  • Различные улучшения пользовательского интерфейса в диалоговом окне приветствия.
  • Редактор теперь проверяет версию игры перед запуском и предупреждает пользователя, если она устарела.
  • Различные исправления и настройки языка.
  • Отключены некоторые неработающие или связанные с консолью фильтры отладки.
  • Редактор теперь запоминает конфигурации в диалоговом окне приветствия, даже если приложение было закрыто до полного запуска.
  • Файл карты (editormap.json), созданный из исполняемого файла REDkit, теперь будет включен в папку bin.
  • Новые миры теперь можно создавать как моды DLC.
  • Назначены лучшие значения по умолчанию в настройке для инструментов редактирования ландшафта.
  • Добавлены некоторые новые значки в пользовательский интерфейс.
  • Удалены неиспользуемые разделы настроек импорта и экспорта в инструменте редактирования ландшафта.
  • Сделаны файлы w3fac и w3dyng редактируемыми, если активна конфигурация REDkit.
  • Различные исправления для публикации в Steam Workshop.
  • Добавлены новые руководства (включая документацию WitcherScript) в REDkit User Guide.
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Комментарии: 2
Ваш комментарий
вупсич пупсич

Я всё еще жду глобальных модов

7
SoRaS3

А разрешение 720р, 900р починили?!

Как были по краям экрана черные полосы так и остались.

0