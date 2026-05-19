The Witcher 3: Wild Hunt исполнилось 11 лет - CD Project RED поздравили всех со знаменательной датой

19 мая 2026 года исполнилось 11 лет со дня выхода одной из самых значимых RPG современности - The Witcher 3: Wild Hunt от студии CD Project RED. Официальный аккаунт компании в соцсети X опубликовал поздравительный пост, посвященный юбилею:
11 лет сражений с монстрами, путешествий по полям сражений и упорного движения вперёд - путь ведьмака никогда не бывает лёгким. С днём рождения, The Witcher 3: Wild Hunt!
К посту прикреплен специальный скриншот, созданный виртуальным фотографом Троем Ноланом.
The Witcher 3 продолжает оставаться эталоном открытого мира, глубокого сюжета и нелинейного повествования. Игра неоднократно переиздавалась (включая версию Complete Edition и обновление Next-Gen), получила множество наград, разошлась тиражом в 60 миллионов копий и до сих пор активно поддерживается сообществом моддеров. Фанаты в комментариях традиционно вспоминают любимые моменты, благодарят разработчиков и с надеждой спрашивают о возможном новом DLC или новостях по The Witcher 4. Пока официальных анонсов в день юбилея не было.
Дополнение к Гвинту празднует годовщину.
Молодцы, хорошая игра, но лично для меня лучший Ведьмак - первый.
Печально что Проджекты за 11 лет так и не смогли сделать игру такого же уровня.
.
Задрали панове разрабы планку. Да так задрали, что сами теперь не уверены - смогут ли свою же высоту взять. С годовщиной всех сторонников! Все в "Фазанерию" праздновать!
Мутант? Что здесь сука делает ведьмак? Ты видишь тут топляка или ещё какого-нибудь пuздагона?