ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.6 35 444 оценки

The Witcher 3: Wild Hunt исполнилось 11 лет - CD Project RED поздравили всех со знаменательной датой

2BLaraSex 2BLaraSex

19 мая 2026 года исполнилось 11 лет со дня выхода одной из самых значимых RPG современности - The Witcher 3: Wild Hunt от студии CD Project RED. Официальный аккаунт компании в соцсети X опубликовал поздравительный пост, посвященный юбилею:

11 лет сражений с монстрами, путешествий по полям сражений и упорного движения вперёд - путь ведьмака никогда не бывает лёгким. С днём рождения, The Witcher 3: Wild Hunt!

К посту прикреплен специальный скриншот, созданный виртуальным фотографом Троем Ноланом.

The Witcher 3 продолжает оставаться эталоном открытого мира, глубокого сюжета и нелинейного повествования. Игра неоднократно переиздавалась (включая версию Complete Edition и обновление Next-Gen), получила множество наград, разошлась тиражом в 60 миллионов копий и до сих пор активно поддерживается сообществом моддеров. Фанаты в комментариях традиционно вспоминают любимые моменты, благодарят разработчиков и с надеждой спрашивают о возможном новом DLC или новостях по The Witcher 4. Пока официальных анонсов в день юбилея не было.

Индустрия
50
20
Комментарии:  20
Ваш комментарий
klitor_lizator

Дополнение к Гвинту празднует годовщину.

10
AndralStormborn

Молодцы, хорошая игра, но лично для меня лучший Ведьмак - первый.

6
saa0891

Печально что Проджекты за 11 лет так и не смогли сделать игру такого же уровня.

.

+ ещё 46 картинок
6
illund

Задрали панове разрабы планку. Да так задрали, что сами теперь не уверены - смогут ли свою же высоту взять. С годовщиной всех сторонников! Все в "Фазанерию" праздновать!

5
DreadfulLiam

Мутант? Что здесь сука делает ведьмак? Ты видишь тут топляка или ещё какого-нибудь пuздагона?

4
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ