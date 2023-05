The Witcher 3: Wild Hunt продалась тиражом 50 млн. копий, вся серия - 75 млн. копий ©

CD Projekt только что подтвердила отличный результат The Witcher 3: Wild Hunt. Компания готовится к премьере первого сюжетного дополнения для Cyberpunk 2077, но оказывается, что третье приключение Геральта все еще показывает отличные результаты.

CD Projekt представила результаты за первый квартал 2023 года, но, безусловно, самая важная новость, представленная компанией, — это новые результаты игр из вселенной, созданной Анджеем Сапковским.

Игроки по всему миру уже купили более 50 миллионов копий The Witcher 3: Wild Hunt. Если к этому добавить The Witcher и The Witcher 2, CD Projekt RED может подтвердить продажи более 75 миллионов копий игр.

Если добавить к этому первые две части приключений Геральта — вся трилогия разошлась тиражом более 75 миллионов копий. Мы очень довольны силой этой франшизы, особенно в контексте будущих проектов во вселенной Ведьмака, — говорит Адам Кичиньски, генеральный директор CD PROJEKT.

Петр Нелюбович подтвердил, что «на основании общедоступных данных The Witcher 3 сейчас входит в десятку самых продаваемых видеоигр в истории».

CD Projekt также сообщила, что в первом квартале 2023 года ее выручка составила 175 млн злотых, а консолидированная чистая прибыль — 70 млн злотых.

Как и в предыдущие периоды, наибольшую долю в продажах имела Cyberpunk 2077. «Ведьмак 3», издание которого для консолей последних поколений было выпущено в декабре 2022 года, также показал хороший квартал,– сказал Петр Нелюбович, вице-президент правления CD PROJEKT по финансам.