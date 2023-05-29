The Witcher 3: Wild Hunt продалась тиражом 50 млн. копий, вся серия - 75 млн. копий

CD Projekt только что подтвердила отличный результат The Witcher 3: Wild Hunt. Компания готовится к премьере первого сюжетного дополнения для Cyberpunk 2077, но оказывается, что третье приключение Геральта все еще показывает отличные результаты.
CD Projekt представила результаты за первый квартал 2023 года, но, безусловно, самая важная новость, представленная компанией, — это новые результаты игр из вселенной, созданной Анджеем Сапковским.
Игроки по всему миру уже купили более 50 миллионов копий The Witcher 3: Wild Hunt. Если к этому добавить The Witcher и The Witcher 2, CD Projekt RED может подтвердить продажи более 75 миллионов копий игр.
Если добавить к этому первые две части приключений Геральта — вся трилогия разошлась тиражом более 75 миллионов копий. Мы очень довольны силой этой франшизы, особенно в контексте будущих проектов во вселенной Ведьмака, — говорит Адам Кичиньски, генеральный директор CD PROJEKT.
Петр Нелюбович подтвердил, что «на основании общедоступных данных The Witcher 3 сейчас входит в десятку самых продаваемых видеоигр в истории».
CD Projekt также сообщила, что в первом квартале 2023 года ее выручка составила 175 млн злотых, а консолидированная чистая прибыль — 70 млн злотых.
Как и в предыдущие периоды, наибольшую долю в продажах имела Cyberpunk 2077. «Ведьмак 3», издание которого для консолей последних поколений было выпущено в декабре 2022 года, также показал хороший квартал,– сказал Петр Нелюбович, вице-президент правления CD PROJEKT по финансам.
где-то тогда, между первым миллионом и десятым и кончились творцы и начались деляги.
Неправда. Ибо Киберпанк 2077 получилась шикарной игрой. Эти миллионы всего лишь помогли начать творить искусство на более высоком уровне. Творцы никуда не исчезли. Киберпанк тому доказательство.
Обычным разрабам от этого ни горячо ни холодно. Они как работали за зарплату, так и работают (большей частью уже свалили). А вот руководству шальные деньги крышу снесли напрочь. Как в том случае после релиза кибербага, когда босс SDPR (не помню, как зовут это овно) выписал себе премию на десятки миллионов.
Творцы-то может и не исчезли (да и то спорно), но вот отдел оптимизации исчез так бесследно, как будто его и не было.
Я вижу, что доказали творцы Киберпанка:
2017:
1 Игры можно не доделывать - есть бесплатные тестеры
2 Игры можно не доделывать - хватит и масшабной рекламы.
3 Игры можно вообще не делать, а просто стричь проценты с акций.
4 Акции, в случае чего - всего лишь эфемерное состояние компании, а не ее реальных активов.
2023 год - где я ошибся?
Такие творцы что не смогли довести игру до ума, бюджет игры космический а на выходе получился мусор неиграбельный.
После их тотального обсера с киберсранью, походу эта конторка так и останется компанией одного хита.
да теперь есть сомнение в качестве witcher 4.
Да они и Ведьмака3 нормально обновить не смогли, до сих пор фиксят.
Первая и последняя игра с таким тиражом.
Недавно всю серию перепрошёл.Какие же классные игры делали
2 года назад было только 50 лямов) странно это слышать, я очень рад, но я не уверен что люди сейчас сидят в witcher 3. посмотрел 14к в стиме играет, ну такое
у киберпанка больше 20 лямов..
Недавно перепрошёл со всеми DLC
Какая-то беда у них с техническими специалистами... Именно люди, отвечающие за программную часть проектов, за то, чтобы игры нормально работали, чтобы баги были в пределах разумного, вот именно эти работники куда-то испарились после выхода обновлений к "Ведьмак 3". И вот куда они ушли и почему, вот это вопрос...
да какой вопрос, они и в оригинальной 3й части обосрались, показали одно а вышло другое, потом с киберсраньем так же вышло даже хуже, нет там уже тех разрабов что пилили, верхушки там совсем куку