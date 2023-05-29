The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
9.5 22 185 оценок

The Witcher 3: Wild Hunt продалась тиражом 50 млн. копий, вся серия - 75 млн. копий

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monk70
Новости

CD Projekt только что подтвердила отличный результат The Witcher 3: Wild Hunt. Компания готовится к премьере первого сюжетного дополнения для Cyberpunk 2077, но оказывается, что третье приключение Геральта все еще показывает отличные результаты.

CD Projekt представила результаты за первый квартал 2023 года, но, безусловно, самая важная новость, представленная компанией, — это новые результаты игр из вселенной, созданной Анджеем Сапковским.

Игроки по всему миру уже купили более 50 миллионов копий The Witcher 3: Wild Hunt. Если к этому добавить The Witcher и The Witcher 2, CD Projekt RED может подтвердить продажи более 75 миллионов копий игр.

Если добавить к этому первые две части приключений Геральта — вся трилогия разошлась тиражом более 75 миллионов копий. Мы очень довольны силой этой франшизы, особенно в контексте будущих проектов во вселенной Ведьмака, — говорит Адам Кичиньски, генеральный директор CD PROJEKT.

Петр Нелюбович подтвердил, что «на основании общедоступных данных The Witcher 3 сейчас входит в десятку самых продаваемых видеоигр в истории».

CD Projekt также сообщила, что в первом квартале 2023 года ее выручка составила 175 млн злотых, а консолидированная чистая прибыль — 70 млн злотых.

Как и в предыдущие периоды, наибольшую долю в продажах имела Cyberpunk 2077. «Ведьмак 3», издание которого для консолей последних поколений было выпущено в декабре 2022 года, также показал хороший квартал,– сказал Петр Нелюбович, вице-президент правления CD PROJEKT по финансам.
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Игрок The Witcher 3 достиг абсурдного количества проведенных часов в игре
Настоящее искусство
Настоящее искусство
Комментарии: 16
Ваш комментарий
mongol312

где-то тогда, между первым миллионом и десятым и кончились творцы и начались деляги.

6
Janekste

Неправда. Ибо Киберпанк 2077 получилась шикарной игрой. Эти миллионы всего лишь помогли начать творить искусство на более высоком уровне. Творцы никуда не исчезли. Киберпанк тому доказательство.

-4
0ncnjqybr

Обычным разрабам от этого ни горячо ни холодно. Они как работали за зарплату, так и работают (большей частью уже свалили). А вот руководству шальные деньги крышу снесли напрочь. Как в том случае после релиза кибербага, когда босс SDPR (не помню, как зовут это овно) выписал себе премию на десятки миллионов.

1
0ncnjqybr Janekste

Творцы-то может и не исчезли (да и то спорно), но вот отдел оптимизации исчез так бесследно, как будто его и не было.

0
mongol312 Janekste

Я вижу, что доказали творцы Киберпанка:

2017:

1 Игры можно не доделывать - есть бесплатные тестеры

2 Игры можно не доделывать - хватит и масшабной рекламы.

3 Игры можно вообще не делать, а просто стричь проценты с акций.

4 Акции, в случае чего - всего лишь эфемерное состояние компании, а не ее реальных активов.

2023 год - где я ошибся?

3
potemkin2021 Janekste

Такие творцы что не смогли довести игру до ума, бюджет игры космический а на выходе получился мусор неиграбельный.

-1
0ncnjqybr

После их тотального обсера с киберсранью, походу эта конторка так и останется компанией одного хита.

2
Mark500

да теперь есть сомнение в качестве witcher 4.

3
ABRASцовы Mark500

Да они и Ведьмака3 нормально обновить не смогли, до сих пор фиксят.

0
Umertviya

Первая и последняя игра с таким тиражом.

1
Denis Kyokushin

Недавно всю серию перепрошёл.Какие же классные игры делали

1
bohdan2015

2 года назад было только 50 лямов) странно это слышать, я очень рад, но я не уверен что люди сейчас сидят в witcher 3. посмотрел 14к в стиме играет, ну такое

у киберпанка больше 20 лямов..

0
Denis Kyokushin

Недавно перепрошёл со всеми DLC

0
Dmitriy_1981

Какая-то беда у них с техническими специалистами... Именно люди, отвечающие за программную часть проектов, за то, чтобы игры нормально работали, чтобы баги были в пределах разумного, вот именно эти работники куда-то испарились после выхода обновлений к "Ведьмак 3". И вот куда они ушли и почему, вот это вопрос...

0
ValSpain

да какой вопрос, они и в оригинальной 3й части обосрались, показали одно а вышло другое, потом с киберсраньем так же вышло даже хуже, нет там уже тех разрабов что пилили, верхушки там совсем куку

-1