The Witcher 3: Wild Hunt Remastered получила хотфикс 5.01b на PS5 и PS5 Pro - разработчики улучшили стабильность

CD Projekt RED выпустила хотфикс 5.01b для The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered на PlayStation 5 и PlayStation 5 Pro.

Обновление направлено на повышение стабильности игры. Разработчики внесли ряд исправлений, призванных сделать прохождение более надёжным и уменьшить вероятность технических проблем во время путешествий по Континенту. Если вы играете в новейшую версию приключений Геральта на одной из этих консолей, стоит проверить наличие патча и установить его.

Однако студия CD Projekt RED не предоставила подробного списка изменений, поэтому пока неясно, какие именно проблемы были устранены.

Студия сообщает, что на этом работа не заканчивается. В планах — дальнейшее улучшение производительности (особенно на PS5), дополнительные визуальные доработки, улучшенная интеграция с системами My Rewards и Twitch Drops, а также внедрение украинской локализации в других регионах на платформах PlayStation и Xbox. Версия для Nintendo Switch 2 всё ещё ожидает выхода вместе с патчем 5.01.