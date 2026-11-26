CD Projekt RED выпустила обновление 5.02 для The Witcher 3: Wild Hunt Remastered. Патч включает изменения баланса навыков и мутагенов, графические улучшения, новые возможности фоторежима и множество исправлений.

На ПК разработчики оптимизировали Path Tracing и Ray Reconstruction, улучшили освещение, тени и отображение воды, а также исправили проблемы с волосами при включённой трассировке лучей. Кроме того, устаревшие модификации больше не должны вызывать вылет при запуске игры — вместо этого они будут отключаться с предупреждением.

В фоторежиме появилась возможность по отдельности скрывать Геральта и NPC, а также следить за персонажами камерой. Добавлена поддержка сверхширокого формата 32:9 и украинская локализация достижений Steam.

Среди изменений баланса — ослабление ряда мутаций, снижение бонусов к интенсивности и длительности некоторых знаков, а также уменьшение восстановления энергии в бою. Исправлены ошибки в работе навыков, заданиях и интерфейсе, включая бесконечные загрузки и проблемы с прогрессией.