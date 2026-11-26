CD Projekt RED выпустила обновление 5.02 для The Witcher 3: Wild Hunt Remastered. Патч включает изменения баланса навыков и мутагенов, графические улучшения, новые возможности фоторежима и множество исправлений.
На ПК разработчики оптимизировали Path Tracing и Ray Reconstruction, улучшили освещение, тени и отображение воды, а также исправили проблемы с волосами при включённой трассировке лучей. Кроме того, устаревшие модификации больше не должны вызывать вылет при запуске игры — вместо этого они будут отключаться с предупреждением.
В фоторежиме появилась возможность по отдельности скрывать Геральта и NPC, а также следить за персонажами камерой. Добавлена поддержка сверхширокого формата 32:9 и украинская локализация достижений Steam.
Среди изменений баланса — ослабление ряда мутаций, снижение бонусов к интенсивности и длительности некоторых знаков, а также уменьшение восстановления энергии в бою. Исправлены ошибки в работе навыков, заданиях и интерфейсе, включая бесконечные загрузки и проблемы с прогрессией.
чет после блад оф даунуолкер ведьмачка даже запускать не хочется
А потом ещё будет новое длс. А потом к нему ещё выпустят тонну патчей и неофициальный русификатор звука. И вот тогда можно будет наконец поиграть в третьего дерьмака. // Сергей Карпенко
Ждем 6.0 тогда играбельно
Неужели так сложно скопировать что конкретно изменено, большинство бонусов порезали.
Игровой процесс
Исправлена ошибка, из-за которой карта Золтана Хивая для гвинта не появлялась под Деревом висельников в Велене.
Исправлена ошибка, из-за которой склады торговцев, рюкзак Геральта и его тайник могли стать пустыми после установки и удаления модификаций.
Исправлена ошибка, из-за которой не удавалось заговорить с некоторыми торговцами.
Исправлена ошибка, из-за которой при загрузке сохранения «Новая игра+» в обновлённом издании игры иногда повышался уровень, требуемый для экипировки некоторых вещей.
Исправлена ошибка, из-за которой после загрузки сохранения «Новая игра+» в обновлённом издании игры пропадала прибавка к урону меча Арондит.
Исправлены ошибки и скорректированы показатели у некоторых умений и мутаций.
Навыки:
• Приобретённая стойкость — описание навыка теперь точнее отражает его действие.
• Катализатор — прибавка к мощи Аарда и Игни уменьшена на 10%.
• Цепная реакция — умение больше не срабатывает, когда другие ведьмаки применяют Знаки.
• Река гнева — мощь Знаков, пока Геральт получает длительный урон, теперь увеличивается, как и задумывалось.
• Укрепление Знаков — длительность действия умения теперь рассчитывается корректно.
• Молниеносные рефлексы — теперь при прицеливании из лука время должным образом замедляется.
• Сила глифов — прибавка к длительности действия Знаков уменьшена на 3 секунды.
• Связанные со Знаками умения — объём восстанавливаемой выносливости уменьшен на 0,25/сек. за уровень.
• Цепная реакция — исправлена ошибка, из-за которой повторное применение одного и того же Знака не запускало новую цепную реакцию.
• Отложенное восстановление — теперь также действует c отварами.
• Раскол брони — исправлена ошибка, из-за которой снижение сопротивления урону применялось только к сильным атакам, а не ко всем.
Мутации:
• Прилив адреналина — прибавка к силе атаки и мощи Знаков уменьшена на 20%. Снижение силы атаки и мощи Знаков уменьшено до 5% за каждого противника, а наибольший штраф — до 25%.
• Кошачьи глаза — прибавка к урону уменьшена на 50.
• Чувствительность к магии — шанс критического удара уменьшен на 15%. Критический урон уменьшен на 50%.
• Мутация кожи — штраф к урону уменьшен на 5% за очко адреналина.
• Пронзающий холод — прибавка к урону уменьшена на 500.
И жили долго и счастливо — исправлена ошибка, из-за которой камера застывала во время сражения с самым большим страхом Ирис, если игрок использовал современный способ выбора цели.
Исправлена ошибка, из-за которой после многократного быстрого перемещения в оксенфуртский порт на лодке она начинала плыть неестественно быстро и проходить сквозь объекты.
Каэр Морхен — исправлена ошибка, из-за которой обучение невозможно было завершить, если нацелиться на Весемира в определённый момент.
Исправлена ошибка, из-за которой невозможно было завершить медитацию, если Геральт медитировал до следующего часа менее минуты: время начинало идти назад.
Исправлена ошибка, из-за в настройках спецвозможностей «Баллада барда» параметр «Игнорировать вес предметов» не включался, пока игрок не подбирал какой-либо предмет. Подробнее о режиме «Баллада барда» можно узнать в этой статье.
Исправлена ошибка, из-за которой экран загрузки не пропадал, если Геральт погибал в бою в момент, когда запускался сюжетный ролик.
Исправлена ошибка, из-за которой Геральт хватался за перекладины после прыжка с лестницы.
Исправлена ошибка, из-за которой на высоких уровнях сложности здоровье волколаков восстанавливалось слишком быстро, из-за чего их практически невозможно было победить.
Навыки «Калечащий выстрел», «Память тела», «Силовая тренировка» и «Сокрушительные удары» теперь работают корректно.
Обновлены описания навыков «Раскол брони», «Мощное жало», «Отравленные клинки», «Активный щит» и «Сковывающие удары», чтобы точнее отразить их действия.
Меч Арондит теперь корректно работает с навыками «Память тела», «Три удара», «Силовая тренировка» и «Сокрушительные удары».
Исправлена ошибка, из-за которой у корчмаря Йонаша нельзя было приобрести карту для гвинта «Эредин Бреакк Глас: Командир Дикой Охоты».
А исправить освещение без трассировки?)