The Witcher 3: Wild Hunt - Remastered получила патч для Switch 2 - с правками разрешения и чёткости

CD Projekt Red выпустила обещанный патч для The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered на Nintendo Switch 2. Обновление 5.01 исправляет ряд проблем и вносит заметные изменения.

Главные правки касаются резкости изображения и разрешения — их настроили, чтобы «улучшить визуальную чёткость и точность». Это ответ на жалобы игроков, которым игра казалась размытой, особенно в портативном режиме. Также изменили освещение, чтобы снизить избыточную яркость, появившуюся в ремастере — одна из главных претензий с момента релиза в конце сентября.

Среди других изменений в геймплее: исправлена работа функции «Автоматически применять масла для клинков», которая срабатывала только при включении в текущей сессии. Устранена проблема с неуправляемыми лодками, которые могли игнорировать столкновения с рельефом. Улучшены анимации взаимодействия с лестницами, исправлено столкновение Геральта с мёртвыми врагами после добивания Аардом, а также задержка уклонения и расход выносливости при одновременном беге и уклонении. Навык «Взрывной щит» получил отражение урона.

В интерфейсе исправлены застревающие уведомления о получении очка способностей, мигающие подсказки на экране медитации и некорректные прогресс-бары. В настройках графики появились опции свечения, световых лучей и глубины резкости. Проведены оптимизации производительности и исправлены артефакты динамического разрешения.

Для Switch 2 также исправлен редкий вылет при смене регионов, оптимизирована работа кэша для кроссплатформенных модов, устранена проблема с HD Rumble на левом Joy-Con 2 при лазании по лестницам и размещением меток на чёрных полях карты. Кроме того, добавлена украинская локализация во всех регионах и исправлена проблема с сохранениями.