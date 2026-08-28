The Witcher 3: Wild Hunt стала триумфатором Gamescom Awards 2026 - ролевая игра победила в трёх номинациях

Объявлены победители премии Gamescom 2026: в пятницу, 28 августа, на выставке Gamescom studio powered by IGN состоялось вручение заветных трофеев в 19 категориях.
Игра The Witcher 3: Wild Hunt произвела сильное впечатление своим присутствием и получила три награды. Фанаты признали трейлер ремастера и DLC «Songs of the Past» лучшим трейлером/анонсом на Gamescom Opening Night Live, а значок и медальон — доступные на стенде DLC — лучшими товарами. Жюри также было впечатлено присутствием The Witcher на выставке и наградило его премией жюри за лучший стенд.
SEGA также получила три награды. Игры издателя победили в категориях «Лучший звук» — Alien: Isolation 2 — и «Лучшая игра для ПК» — Total War: WARHAMMER 40,000. Кроме того, разнообразная линейка игр SEGA была признана лучшей на Gamescom.
Две престижные награды достались Capcom за Onimusha: Way of the Sword, победившую в категориях «Лучший геймплей» и «Лучшая игра для Sony PlayStation», и Ubisoft, которая может похвастаться победой в номинации «Лучшая игра для Nintendo Switch 2» за Rayman Legends Retold и наградой жюри за лучший коммерческий стенд.
В этом году специальная награда жюри HEART OF GAMING Award досталась Games Done Quick (GDQ). Это благотворительное мероприятие по скоростному прохождению игр уже собрало более 50 миллионов долларов на благотворительные цели. Games Done Quick впервые пройдет в Европе в рамках gamescom под названием Gamescom GDQ с 28 по 30 августа 2026 года. На этот раз все средства от пожертвований и спонсорства пойдут в Gaming for Democracy, инициативу, которая продвигает демократические ценности и социальную активность посредством игровой культуры.
Обзор победителей Gamescom 2026:
- Лучшая графика: METRO 2039 – 4A Games/Deep Silver
- Лучший звук: Alien: Isolation 2 – Creative Assembly/SEGA
- Лучший геймплей: Onimusha: Way of the Sword – Capcom
- Самая увлекательная: Wanderburg – Randwerk/Sidekick Publishing
- Самая эпичная: Tides of Annihilation – Eclipse Glow Games
- Самая добрая: Finding Polka – lidlocks/Parco Games
- Игры, оказывающие влияние: SOKO 1977: Anti-Terror Task Force – Paintbucket Games/Federal Agency for Civic Education
- Лучшая игра для Microsoft Xbox: Forza Horizon 6 – Playground Games/Xbox Game Studios
- Лучшая игра для ПК: Total War: WARHAMMER 40,000 – Creative Assembly/SEGA
- Лучшая игра для Sony PlayStation: Onimusha: Way of the Sword – Capcom
- Лучшая игра для Nintendo Switch 2: Rayman Legends Retold – Ubisoft
- Лучшая мобильная игра: Where Winds Meet – Everstone Studio/NetEase Games
- Лучший состав участников (приз жюри): SEGA
- Лучший стенд (приз жюри): The Witcher 3: Wild Hunt – Songs of the Past – CD PROJEKT RED
- Лучший стенд (приз потребителя): Arknights: Endfield – GRYPHLINE
- Лучший бизнес-стенд (приз жюри): Ubisoft Business Lounge
- Лучший мерч (приз потребителя): The Witcher 3: Wild Hunt – Songs of the Past - значок и медальон – CD PROJEKT RED
- Лучший трейлер/анонс (приз потребителя): The Witcher 3: Wild Hunt Remastered и DLC Songs of the Past – CD PROJEKT RED
- Приз HEART OF GAMING (специальный приз жюри): Games Done Quick (GDQ)
Геральт совсем сдал после осознания, что спасал блудливую сволоту.
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