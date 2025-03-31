Точные копии мечей Геральта из "Ведьмака 3" - Raven Forge объявили предзаказ

Поклонники «Ведьмака» и ценители аутентичного оружия теперь могут заполучить точные копии мечей Геральта из Ривии — компания Raven Forge объявила о старте предзаказа на легендарное оружие белого волка.
Мастера Raven Forge создали две версии клинков по канону — стальной меч для борьбы с людьми и серебряный меч для сражений с чудовищами. Реплики выполнены из прочной нержавеющей стали с максимальной точностью к дизайну из игры The Witcher 3: Wild Hunt. Длина одного такого меча составит 130 см, вес — около 2 кг.
Каждая деталь проработана до мелочей: изогнутая гарда, обтянутая кожей рукоять и фирменные символы Школы Волка на крестовине. Стоимость — 330 евро, отправка запланирована на сентябрь 2025 года.
Предзаказы уже открыты, а тираж, скорее всего, будет ограниченным. Учитывая высокое качество исполнения и популярность франшизы, мечи разойдутся быстро, как и предыдущая серия мечей Raven Forge по «Властелину колец».
Один меч для чиновника , другой для депутата?
в 2023 году на озоне по 8к за штуку покупал.
Засовывал меч в ножны, чуть промахнулся и проткнул шею... Делал кувырок и вдруг почувствовал покалывание в спине)
Точная копия ,значит он из серебра=)
Вряд ли. Сказано же что они выполнены из нержавейки
Это сарказм.=)
Ну мечи по вк к слову есть в продаже и сейчас. Вот бы еще можно было купить их у нас
Слишком блестят, или это снимки такие.
И что с ними делать , то на стенку повесить и любоваться в гордом одиночестве до умопомрачения...
оху**но и пи**дато но с**ка бл**ть дороговато
Красивое
Самого главного так и не указали, а именно марку стали, которую используют для изготовление. А так же какую именно технологию ковки используют. Это бы многое сказало о качестве клинков. Да и хотелось знать, что за серебро и какой толщины использовалось для серебряного клинка. А то может тупо использовали гальваническое серебрение микронов на 10 хихи.
душнила ебан_ная,он не для битв,а для показухи
330 евро. чел очнись. какая марка стали, какая ковка. какое серебро... это штамповка с силуминовой гардой. просто декоративная игрушка. на полку поставить и с друзьями пофоткаться. они развалится при первом же ударе.
ни кто тебе настоящий меч в жизни не продаст.
Описание с сайта.
Серебряный.
Полная длина: 1280 мм
Длина лезвия: 970 мм
Длина рукояти: 280 мм
Ширина гарды: 225 мм
Ширина лезвия (основание): 50 мм
Хвостовик: Полный
Вес: 1705 г
Материалы: 3CR13 - закаленная сталь
Кромка: тупая(реплика)
Стальной
Полная длина: 1300 мм
Длина лезвия: 960 мм
Длина рукояти: 320 мм
Ширина гарды: 280 мм
Ширина лезвия (основание): 55 мм
Хвостовик: Полный
Вес: 1930 г
Материалы: 3CR13 - закаленная сталь
Кромка: тупая(реплика)
слишком блестит. как китайская игрушка. нержавейку в то время еще не придумали
"в то время" это когда и где? после сопряжения? мир ведьмака полностью не наш.
Удивительно что полностью не наш мир, так похож на наш. его обитатели выглядят так же, имеют многие культурные особенности нашего мира, даже разговаривают на польском (в оригинале). очевидно что это просто совпадение. глупо предполагать что Сапковский взял за основу 11-13 век нашего мира и просто насытил его фэнтези элементами. и что то мне подсказывает что как раз эти временные периоды подразумевались челом как "те времена".