Точные копии мечей Геральта из "Ведьмака 3" - Raven Forge объявили предзаказ

Поклонники «Ведьмака» и ценители аутентичного оружия теперь могут заполучить точные копии мечей Геральта из Ривии — компания Raven Forge объявила о старте предзаказа на легендарное оружие белого волка.

Мастера Raven Forge создали две версии клинков по канону — стальной меч для борьбы с людьми и серебряный меч для сражений с чудовищами. Реплики выполнены из прочной нержавеющей стали с максимальной точностью к дизайну из игры The Witcher 3: Wild Hunt. Длина одного такого меча составит 130 см, вес — около 2 кг.

Каждая деталь проработана до мелочей: изогнутая гарда, обтянутая кожей рукоять и фирменные символы Школы Волка на крестовине. Стоимость — 330 евро, отправка запланирована на сентябрь 2025 года.

Предзаказы уже открыты, а тираж, скорее всего, будет ограниченным. Учитывая высокое качество исполнения и популярность франшизы, мечи разойдутся быстро, как и предыдущая серия мечей Raven Forge по «Властелину колец».