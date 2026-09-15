"Тяжело будет вернуться к старой версии" - CDPR хочет, чтобы ремастер The Witcher 3 ощущался как современная игра

До выхода The Witcher 3: Wild Hunt Remastered остаются считанные недели, и CD Projekt RED раскрыла главную цель проекта. Разработчики хотят не просто обновить графику, а сделать так, чтобы культовая RPG воспринималась как современная игра 2026 года, а не переиздание проекта 11-летней давности.

Исполнительный продюсер Якуб Кутшруба объяснил, что ремастер заметно отличается от «некстген»-обновления 2022 года. Тогда основной задачей было перенести игру на новое поколение консолей и улучшить техническую сторону, тогда как нынешняя версия затрагивает практически все аспекты игрового процесса.

По словам Кутшрубы, команда переработала анимационную систему, поведение камеры, ИИ противников в бою, поиск пути и множество элементов, связанных с удобством игры. Разработчики старались устранить любые моменты, которые сегодня могут вызывать раздражение у новых игроков, не перестраивая игру с нуля.

Обновление для консолей нового поколения, вышедшее несколько лет назад, было весьма масштабным. В то же время оно было продиктовано появлением консолей нового поколения, так что существовала конкретная необходимость. Мы хотели перенести игру на новые платформы, и работа была в значительной степени сосредоточена на технических аспектах.



Работа над ремастером — это ещё более масштабный и трудоёмкий процесс; возможно, даже более сложный с технической точки зрения. Но что важнее, мы затрагиваем те аспекты игры, которых не касались с момента ее первоначального выхода. Я говорю об анимации. О геймплее. Об элементах, повышающих удобство игры, — о том, как именно вы в неё играете.

В CDPR считают, что обычного технического апдейта было бы недостаточно. Студия стремилась вновь заставить The Witcher 3 «сиять» и сделать её сопоставимой с любыми крупными релизами последних лет, чтобы ни ветераны, ни новички не ощущали возраст игры. Сам Кутшруба говорит, что лучшим доказательством успеха стала реакция команды разработчиков:

Мы хотели сделать её сопоставимой с любой другой игрой, выходящей в наши дни. К новым улучшениям настолько быстро привыкаешь, что потом тяжело возвращаться к старой версии.

The Witcher 3: Wild Hunt Remastered выйдет 29 сентября в виде бесплатного обновления для всех владельцев оригинальной игры на ПК, PS5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.