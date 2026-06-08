У директора The Witcher 3 есть одна просьба к CDPR насчёт дополнения Songs of the Past - все игроки с этим согласятся

Анонс дополнения «Баллады прошлого» вызвал огромный ажиотаж среди поклонников серии «Ведьмак». И это неудивительно – речь идёт о новом контенте для одной из лучших RPG всех времён. Оказывается, высокие ожидания от проекта питают не только игроки, но и те, кто много лет назад участвовал в создании приключений Геральта.

В интервью GamesRadar+ на Summer Game Fest о предстоящем дополнении рассказал Конрад Томашкевич, ветеран CD Projekt Red и нынешний руководитель студии Rebel Wolves, работающей над The Blood of Dawnwalker. В беседе с журналистами разработчик признался, что, как это ни парадоксально, у него никогда не было возможности пройти «Ведьмака» так, как это делают обычные игроки.

Я никогда не играл в The Witcher как обычный игрок. Когда работаешь над первой, второй и третьей частями The Witcher, а также над обоими дополнениями, это совсем не то же самое, что быть обычным фанатом.

Томашкевич признался, что за эти годы он посвятил столько времени созданию вселенной, что сейчас даже не может вернуться к началу The Witcher 3. Однако ситуация меняется с Songs of the Past. Томашкевич не участвует в разработке дополнения, поэтому впервые он сможет познакомиться с новым контентом как обычный игрок. Режиссёр третьей части не скрывает своей сильной поддержки успеха проекта.

Надеюсь, это дополнение будет хорошим. Я буду играть в него впервые как игрок. И у меня есть только одна просьба… как бы это помягче выразиться… чтобы они сделали всё правильно.

Стоит отметить, что Томашкевич покинул CD Projekt Red в 2021 году, за год до начала предпроизводства The Witcher 4. Поэтому он сможет познакомиться с новой частью на тех же условиях, что и обычные игроки.