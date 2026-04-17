Умер шотландский актер Александр Мортон, известный по английскому голосу Золтана из The Witcher

Как стало известно, на 82-м году жизни скончался британский актер Александр Мортон. Печальную новость подтвердили родственники артиста.
Широкой публике Мортон запомнился по ролям в британских телесериалах, включая "Хозяин долины", "Лютер" и "Шетланд". Также он озвучивал персонажей в видеоиграх - его голос звучит в проектах Heavenly Sword и Viking: Battle for Asgard.
Однако для миллионов геймеров по всему миру Александр Мортон навсегда останется голосом краснолюда Золтана Хивая. Он озвучил этого харизматичного персонажа в The Witcher 2: Assassins of Kings и The Witcher 3: Wild Hunt в английской локализации. Как рассказал племянник актера, самому Мортону очень нравился этот герой за его любовь к крепким выражениям и невероятную харизму.
Я всегда играл только в русскоязычную версию игры.
