Умер шотландский актер Александр Мортон, известный по английскому голосу Золтана из The Witcher

Как стало известно, на 82-м году жизни скончался британский актер Александр Мортон. Печальную новость подтвердили родственники артиста.

Широкой публике Мортон запомнился по ролям в британских телесериалах, включая "Хозяин долины", "Лютер" и "Шетланд". Также он озвучивал персонажей в видеоиграх - его голос звучит в проектах Heavenly Sword и Viking: Battle for Asgard.

Однако для миллионов геймеров по всему миру Александр Мортон навсегда останется голосом краснолюда Золтана Хивая. Он озвучил этого харизматичного персонажа в The Witcher 2: Assassins of Kings и The Witcher 3: Wild Hunt в английской локализации. Как рассказал племянник актера, самому Мортону очень нравился этот герой за его любовь к крепким выражениям и невероятную харизму.