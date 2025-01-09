В CD Projekt RED до сих пор работает более 100 разработчиков The Witcher 3

Около 100 ветеранов The Witcher 3: Wild Hunt по-прежнему работают в студии CD Projekt RED, включая тех, кто был одним из создателей польской серии ролевых игр с самого начала.

Михал Новаковский, сопрезидент CD Projekt Group, подтвердил эту информацию в посте, приуроченной ко второй годовщине премьеры «next-gen» обновления The Witcher 3. Поляк напомнил, что в мае этого года исполняется 10 лет со дня премьеры «Дикой охоты» — игры, благодаря которой студия представила «Ведьмака» западной аудитории.

По словам Новаковски, над новыми игры CD Projekt работают примерно 100 разработчиков «тройки» (по неофициальным данным, в компании остается более 120 ветеранов W3) - только над The Witcher 4 трудятся почти 400 человек. Некоторые из этой сотни даже прекрасно помнят времена разработки первой части серии, включая Адама Бадовски - второго президента группы.

Всего над The Witcher 3 трудилось около 240 человек, так что в студии, по всей видимости, осталось не более половины тех, кто создавал оригинал. Для более чем десятилетнего периода с момента выхода игры это довольно много, тем более если учесть относительно недавние уходы.

Новаковски не стал сообщать, будет ли студия отмечать 10-летие The Witcher 3 и каким образом. Едва ли стоит рассчитывать на показ геймплея следующей части саги о Ведьмаке, но кто знает? Может быть, к 10-летию «Дикой Охоты» ее разработчики преподнесут своим фанатам какой-нибудь сюрприз.