В CD Projekt RED до сих пор работает более 100 разработчиков The Witcher 3

Около 100 ветеранов The Witcher 3: Wild Hunt по-прежнему работают в студии CD Projekt RED, включая тех, кто был одним из создателей польской серии ролевых игр с самого начала.
Михал Новаковский, сопрезидент CD Projekt Group, подтвердил эту информацию в посте, приуроченной ко второй годовщине премьеры «next-gen» обновления The Witcher 3. Поляк напомнил, что в мае этого года исполняется 10 лет со дня премьеры «Дикой охоты» — игры, благодаря которой студия представила «Ведьмака» западной аудитории.
По словам Новаковски, над новыми игры CD Projekt работают примерно 100 разработчиков «тройки» (по неофициальным данным, в компании остается более 120 ветеранов W3) - только над The Witcher 4 трудятся почти 400 человек. Некоторые из этой сотни даже прекрасно помнят времена разработки первой части серии, включая Адама Бадовски - второго президента группы.
Всего над The Witcher 3 трудилось около 240 человек, так что в студии, по всей видимости, осталось не более половины тех, кто создавал оригинал. Для более чем десятилетнего периода с момента выхода игры это довольно много, тем более если учесть относительно недавние уходы.
Новаковски не стал сообщать, будет ли студия отмечать 10-летие The Witcher 3 и каким образом. Едва ли стоит рассчитывать на показ геймплея следующей части саги о Ведьмаке, но кто знает? Может быть, к 10-летию «Дикой Охоты» ее разработчики преподнесут своим фанатам какой-нибудь сюрприз.
Сколько из этой сотни "разработчиков" принеси-подай и уборщиков?
все. ибо 99% решений о том как будет выглядеть игра, принимают всего пара человек. а то и один. а все остальные просто живые принтеры. ну или нейронки с ногами. которые генерируют по запросу то что хочет видеть этот один человек.
в третьем ведьмаке это был Дамьен Монье. главный гейм дизайнер игры. который уволился из студии, осознав в какую дичь высшее руководство превращает киберпанк.
это ж мало
да и какая разница, если ведующий сценарист новой части это поехавшая фемка?
А про Убейсофйт где пикчи такие?
Сценаристы и квест дизайнеры оттуда ушли. Кто там остался, те кто делали боевку и наполняли мир вопросиками? Радость-то какая...
Да их там новые, прогрессивные тупо большинством под шконку загнали. Сидят они там тихо и не выёживаются. Не верю я в успех 4 Ведьмака, тупо не верю. Будет или провал типа Dragon Age Veilguard, или в лучшем случае God of War : Ragnarok (типа тоже самое + повестка+ бредовый сюжет).
Говорят, что третья ниче была часть. Надо бы попробывать сыграть.
Верю в них. "Ведьма 4" будет на голову выше дерьмака3. Хочу чтобы было больше инклюзивных героев и женщин-воинов, женщин-негров и женщин-утопцев. Реды вы лучшие!