В CD Projekt RED признались, что боялись "испортить магию" при работе над ремастером The Witcher 3

Обновлённая версия культовой ролевой игры The Witcher 3: Wild Hunt продолжает собирать престижные награды. Вчера вечером проект студии CD Projekt RED одержал победу в номинации «Лучший ремастер» на церемонии Golden Joystick Awards. Эта статуэтка позволила игре установить абсолютный рекорд индустрии по общему количеству наград, полученных одним проектом.

Однако, как выяснилось во время церемонии, работа над переизданием далась польской студии непросто. Получая награду, один из ведущих продюсеров CD Projekt RED признался, что возвращение к столь успешному и цельному проекту спустя 11 лет вызвало у команды серьёзный стресс.

По словам разработчика, главной причиной беспокойства стал страх нарушить ту самую «магию» оригинала, которая в своё время покорила десятки миллионов игроков по всему миру. Когда проект воспринимается сообществом как практически эталонный, любые попытки его осовременить и улучшить несут в себе огромный риск.

Тем не менее тёплый приём со стороны фанатов и очередная победа на Golden Joystick Awards подтвердили, что разработчикам удалось успешно справиться с давлением и бережно обновить игру.