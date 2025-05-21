В CDPR вспомнили, как продавцы не верили в успех "Ведьмака 3", несмотря на слоган "Skyrim встречает Игру престолов"

Сегодня The Witcher 3: Wild Hunt воспринимается как одна из величайших ролевых игр своего времени, однако на заре своего существования проекту приходилось бороться не только за внимание игроков, но и за веру со стороны индустрии. В интервью PC Gamer, приуроченном к десятилетию игры, со-глава CD Projekt RED Михал Новаковски рассказал, насколько трудно было убедить западных партнёров инвестировать в «Ведьмака 3» — и насколько скептически на него тогда смотрели.
После успеха The Witcher 2, студия отправилась в промо-тур по США, чтобы заключить договоры с розничными сетями. И тогда на помощь пришёл эффектный, но вынужденный слоган: «Skyrim встречает "Игру престолов"» — именно так команда описывала свой проект, чтобы сделать его понятнее для потенциальных партнёров, вдохновлённых хитами того времени. Формулировка сработала: её запоминали, она цепляла, но… не всех.
Новаковски вспоминает одну особенно показательную встречу в главном офисе Walmart. Один из представителей, ранее работавший в GameStop, откровенно сказал:
Вы мне нравитесь, у вас классная задумка, но это просто не сработает. Вы — не Bethesda.
По его мнению, у CDPR не было нужной репутации, масштабов и истории успеха.
Последняя ваша игра была хорошей, но не такого уровня. У вас не получится.
Новаковски даже заключил пари: если игра продастся хорошо, тот человек оплатит ужин. Ужин до сих пор не состоялся. Разработчик не держит зла и признаёт, что тогдашний скепсис был вполне логичен — рынок не жалует амбиции без гарантий. Но время всё расставило по местам. В 2025 году трудно представить, что в Ведьмака 3 кто-то мог не верить: десятки миллионов копий, престижные награды и огромная армия поклонников говорят сами за себя. Чего стоят бесконечные споры о качестве и влиянии игры в комментариях на нашем сайте - такого может добиться далеко не каждая игра.
Неудивительно, что теперь студии не приходится убеждать публику — сами игроки внимательно следят за развитием франшизы. Напомним, The Witcher 3 продолжает бить рекорды даже спустя десятилетие: недавно CD Projekt RED поделилась впечатляющей статистикой прохождений и данными об активности игроков.
Теперь студии уже не нужно никого убеждать — имя «Ведьмак» работает само по себе. Более того, на юбилейном стриме разработчики намекнули, что новости о "Ведьмаке 4" или других проектах серии могут появиться совсем скоро.
У ведьмака 3 Цири была капочкой которую все любили и шли спасать.
А теперь компантя выпустили радужную пропаганду с каким-то 3.14дором в косплее на цири и назвали это ведьмак 4.
Жадные членососы. Gовна им а не наши деньги.
Они продались за повестку так ещё и нас хотят заработать - я это gовно даже пиратить не буду.
Вообще им никогда не простят то что они сделали с Цири, земля круглая.
Чел ты совсем псих ?
А сейчас продавцы говорят хорошо что вы не Bethesda)
Ахахах, смешно)
Насколько прекрасен Велен - настолько же отвратителен Скеллиге. Иногда я хочу вернуться в эту прекрасную игру, но гребаное Скеллиге, оно невыносимо)
Люто плюсую. Это какой 'нехороший человек' наставил вопросики на десятки одинаковых бесполезных подводных сундуков?
Вас насильно заставляют закрывать вопросики на Скеллиге? Вопрос риторический.
Тем более, после патчей по умолчанию эти вопросики не видно на карте
Все течёт, все меняется. После ведьмака кредит доверия проджектам повысился, а после старфилда беседкам - понизился. Сейчас обе студии под большим вопросом
Автор поста продажный толеранст продвигающий пропаганду-лгтб-содержащий продукт.
Тебе тоже gовна, крыса.
Где ты в Ведьмаке увидел ргбт повестку?