В CDPR вспомнили, как продавцы не верили в успех "Ведьмака 3", несмотря на слоган "Skyrim встречает Игру престолов"

Сегодня The Witcher 3: Wild Hunt воспринимается как одна из величайших ролевых игр своего времени, однако на заре своего существования проекту приходилось бороться не только за внимание игроков, но и за веру со стороны индустрии. В интервью PC Gamer, приуроченном к десятилетию игры, со-глава CD Projekt RED Михал Новаковски рассказал, насколько трудно было убедить западных партнёров инвестировать в «Ведьмака 3» — и насколько скептически на него тогда смотрели.

После успеха The Witcher 2, студия отправилась в промо-тур по США, чтобы заключить договоры с розничными сетями. И тогда на помощь пришёл эффектный, но вынужденный слоган: «Skyrim встречает "Игру престолов"» — именно так команда описывала свой проект, чтобы сделать его понятнее для потенциальных партнёров, вдохновлённых хитами того времени. Формулировка сработала: её запоминали, она цепляла, но… не всех.

Новаковски вспоминает одну особенно показательную встречу в главном офисе Walmart. Один из представителей, ранее работавший в GameStop, откровенно сказал:

Вы мне нравитесь, у вас классная задумка, но это просто не сработает. Вы — не Bethesda.

По его мнению, у CDPR не было нужной репутации, масштабов и истории успеха.

Последняя ваша игра была хорошей, но не такого уровня. У вас не получится.

Новаковски даже заключил пари: если игра продастся хорошо, тот человек оплатит ужин. Ужин до сих пор не состоялся. Разработчик не держит зла и признаёт, что тогдашний скепсис был вполне логичен — рынок не жалует амбиции без гарантий. Но время всё расставило по местам. В 2025 году трудно представить, что в Ведьмака 3 кто-то мог не верить: десятки миллионов копий, престижные награды и огромная армия поклонников говорят сами за себя. Чего стоят бесконечные споры о качестве и влиянии игры в комментариях на нашем сайте - такого может добиться далеко не каждая игра.

Неудивительно, что теперь студии не приходится убеждать публику — сами игроки внимательно следят за развитием франшизы. Напомним, The Witcher 3 продолжает бить рекорды даже спустя десятилетие: недавно CD Projekt RED поделилась впечатляющей статистикой прохождений и данными об активности игроков.

Теперь студии уже не нужно никого убеждать — имя «Ведьмак» работает само по себе. Более того, на юбилейном стриме разработчики намекнули, что новости о "Ведьмаке 4" или других проектах серии могут появиться совсем скоро.