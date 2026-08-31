В переиздание Ведьмака 3 интегрируют кроссплатформенную систему модов для консолей и Switch 2

Разработчики из студии Yigsoft совместно с компанией CD Projekt Red готовят масштабное обновление экосистемы для проекта The Witcher 3 Wild Hunt Remastered. В ходе специальной трансляции на выставке Gamescom ведущий инженер студии Мориц подтвердил появление полноценной внутриигровой поддержки пользовательских модификаций на консолях текущего поколения и портативной платформе Nintendo Switch 2. Интеграция создается на базе технологий австралийского сервиса Mod.io и призвана стереть барьеры между компьютерным и консольным геймингом.

Главной технической преградой для реализации задумки долгое время оставалась специфика операционных систем PlayStation, Xbox и Nintendo, которые по умолчанию блокируют исполнение произвольного стороннего кода. По словам Морица, программист команды по имени Эван провел колоссальную работу и практически с нуля переписал внутреннюю систему скриптов движка. Новая архитектура научилась безопасно обрабатывать скриптовые моды в изолированной среде консолей, что попутно принесло значительный прирост стабильности и моддерам на персональных компьютерах.

Интеграция моддинга на закрытые платформы потребовала больше 1 года непрерывных согласований. Разработчик студии Норберт детально изучал технические руководства и нормативные требования держателей платформ, чтобы подружить свободу фанатского творчества с жесткими рамками корпораций. Создатели прямо отметили, что консольные игроки столкнутся с определенными ограничениями, поскольку публикуемый контент обязан строго соответствовать цензурным и техническим правилам Sony и Nintendo.

Управление модификациями будет встроено непосредственно в главное меню игры без необходимости использовать внешние браузеры или сторонний софт. Пользователям предложат удобный визуальный каталог с превью, описанием и возможностью быстрой инсталляции в 1 клик. Благодаря синхронизации через единую учетную запись выбранные модификации будут автоматически подтягиваться при запуске игры на любом совместимом устройстве, повторяя привычный функционал сервиса Steam Workshop.

Команда Yigsoft сама начинала свой путь с создания любительских модификаций для приключений Геральта из Ривии, а теперь отвечает за инженерную базу переиздания. В обновленной версии для Nintendo Switch 2 авторы также реализуют поддержку специфических аппаратных функций новой консоли, включая управление жестами и расширенные настройки верховой езды.