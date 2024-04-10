В приложении Duolingo нашли отсылки к Ведьмаку

Пользователь Реддита с ником GeraltAndYennefer заметил кое-что странное на курсе финского языка в приложении Duolingo. В одном из заданий нужно было перевести фразу: «Невеста — женщина, а жених — еж». GeraltAndYennefer прямо спросил, не является ли это отсылкой к успешной серии фэтези-книг о Ведьмаке.
По данным IGN , это так. Представители Duolingo подтвердили, что эта строка указывает на рассказ«Вопрос цены» из антологии Сапковского «Последнее желание» 1993 года. Рассказ позже был адаптирован для четвертого эпизода первого сезона «Ведьмак» на Netflix: «О банкетах, ублюдках и погребениях». В нем рассказывается история о том, как Цири стала «дочерью» Геральта. Отсылка к «Ведьмаку» была «вставлена одним из участников финского курса примерно в 2019 году.
Duolingo известен странными и забавными языковыми конструкциями в своих курсах, но за ними стоит реальная обучающая ценность. Иногда мы намеренно вставляли в наш контент отсылки к аниме, играм или поп-культуре, чтобы помочь связать изучение языка с увлечениями и интересами людей.Представитель Duolingo