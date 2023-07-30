В PS Plus Deluxe стала доступна 4-часовая демоверсия The Witcher 3: Wild Hunt

The Witcher 3: Wild Hunt — Complete Edition - стала новой игрой, которую подписчики PS Plus Deluxe могут протестировать на сервисе. Новинка была добавлена в эти выходные, о чем сообщил аккаунт PlayStation Game Size в Twitter. Триал длится 4 часа и доступен на PS4 и PS5. На консолях текущего поколения игра получила ряд улучшений, продвигаемых CDPR, таких как улучшенная графика, трассировка лучей и такие элементы взаимодействия, как тактильная отдача и адаптивные триггеры DualSense.
Важно отметить следующее: все достижения, полученные за несколько часов игры, можно перенести в полную версию игры. Еще одно напоминание: до 2 августа в PS Store можно приобрести игру, заплатив на 50% меньше - $24.99.
Полное издание The Witcher 3 имеет и другие преимущества:
В состав Complete Edition входит базовая игра с продолжительностью более 100 часов, а также два больших сюжетных расширения: "Каменные сердца" и "Кровь и вино" - еще 50 часов геймплея! В комплект также входит весь дополнительный контент, выпущенный для игры, плюс новые функции и предметы, включая встроенный фоторежим, мечи, доспехи, альтернативные облики, навеянные сериалом Netflix "Ведьмак", и многое другое!
Компания CDPR активно поддерживает The Witcher 3. Недавно вышло обновление, улучшающее внешний вид игры, а также повышающее стабильность игрового процесса.
Вот бы сони давала на все свои игры демоверсию, я бы может в день релиза купил бы Days Gone, если бы дали возможность опробовать.
Согласен, сам не хотел изначально играть, пару лет думал что фигня, а потом не успокоился, пока не прошел её))) а теперь с нетерпением жду продолжения! Сюжет классный в ней!!!