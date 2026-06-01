В разработке DLC "Баллады прошлого" для "Ведьмака 3" участвует около 200 разработчиков

Согласно информации, появившейся во время недавней финансовой презентации CD Projekt RED, в разработке The Witcher 3: Wild Hunt - Songs of the Past участвовало около 200 разработчиков, примерно столько же, сколько работало над базовой игрой.

Директор Конрад Томашкевич заявил, что команда разработчиков The Witcher 3: Wild Hunt в среднем насчитывала 160 человек, лишь немного превысив отметку в 200 на заключительных этапах производства.

Это сравнение говорит об амбициях нового дополнения к игре, которое, как известно, в значительной степени было доверено студии Fool's Theory, состоящей из многочисленных бывших разработчиков серии The Witcher.

CD Projekt RED сохранит творческий контроль над проектом, контролируя работу, чтобы обеспечить соответствие тому, что уже оценили миллионы игроков по всему миру.

Как известно, CD Projekt RED сравнила масштаб Songs of the Past с предыдущими дополнениями к The Witcher 3: Wild Hunt, утверждая, что по содержанию и масштабу оно будет похоже на дополнение Blood and Wine.