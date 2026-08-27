В ремастере The Witcher 3 появится новый режим для тех, у кого мало времени на игру - CDPR сделали неожиданный намёк

После основных анонсов на Opening Night Live и довольно плотного первого дня Gamescom казалось, что нам уже рассказали о всех планах на Ведьмака. Однако, разработчики собираются еще раз удивить фанатов. Во время последнего стрима прозвучали новые подробности о готовящемся новом ремастере, где менеджеры CD Projekt RED обсудили изменения в обновленной версии игры и намекнули на появление нового режима под названием Fast Palette.

Поводом для разговора стал вопрос о том, стоит ли поклонникам снова проходить «Ведьмака 3» перед выходом ремастера. Разработчики считают, что обновленная версия может заметно изменить впечатления от игры. Речь идет не только о технических улучшениях, но и о переработке ключевых механик, игрового процесса и системы навыков. Поэтому начать новое прохождение предлагают с самого начала.

Однако The Witcher 3 остается огромной игрой, на которую требуется немало времени. Именно поэтому команда задумалась о новых возможностях для тех, кто хочет познакомиться с историей или пройти ее снова, но не может посвящать игре десятки и сотни часов, особенно если учитывать все знаки вопроса на Скеллиге.

По словам разработчиков, одним из таких нововведений станет загадочный режим Fast Palette. Пока в CD Projekt RED не раскрывают его подробности, но прямо говорят, что он связан с игроками, у которых стало меньше свободного времени. Полноценную презентацию нового режима пообещали провести позднее под конец выставки Gamescom.