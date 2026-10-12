В ремастере "Ведьмака 3" нашли новый баг, который не даёт покоя игрокам - фанаты умоляют его не исправлять

Не так давно мы рассказывали про «зловещий дух» Assassin's Creed Unity, который проник в ремастер любимой многими The Witcher 3: Wild Hunt и терроризировал игроков во время прохождения пропадающими лицами НПС. С тех пор игра получила патч с улучшениями, который улучшил графику и вроде бы устранил сбои, но на этот раз фанаты обнаружили новую техническую проблему, которая воспринимается сообществом куда более позитивно. Новый баг в обновленной версии раздевает Йеннифэр прямо посреди сюжетных сцен, а игроки шутят, что теперь им не нужно устанавливать сторонние модификации категории 18+.

С необычной багом столкнулись обычные пользователи, которые тут же поделились находками в социальных сетях и на форумах Reddit. По сообщениям игроков, в ряде сюжетных кат-сцен трехмерная модель одежды чародейки попросту не подгружается в память, в результате чего героиня предстает перед камерой полностью обнаженной.

Чаще всего курьез возникает на Скеллиге во время тризны по королю Брану в Каэр Трольде. После завершения тайного рандеву с чучелом единорога Геральт возвращается в парадный дублет, тогда как гардероб Йеннифэр дает сбой. Колдунья просит ведьмака отвернуться, чтобы одеться, однако сразу после этого выходит в главный зал замка абсолютно голой.

Игроки единодушно объявили ошибку стриминга моделей «лучшей скрытой фичей ремастера» и принялись умолять разработчиков оставить всё как есть. В обсуждениях пользователи с иронией просят авторов роликов составить подробный пошаговый гайд по вызову бага «исключительно в исследовательских целях» и благодарят за то, что ради откровенных сцен теперь не приходится возиться с фанатскими модами.

Студия CD Projekt RED недавно отчиталась об устранении проблем с трассировкой лучей, освещением и стабильностью сохранений, однако судьбу внезапного гардеробного сбоя Йеннифэр авторы пока не комментировали. В сообществе надеются, что разработчики закроют глаза на безобидный визуальный глитч.