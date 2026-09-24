В сети появилось предварительное сравнение графики оригинала и ремастера The Witcher 3

За последние несколько недель студия CDPR опубликовала ряд роликов, сравнивающих оригинальную версию The Witcher 3 и её ремастер. К счастью, YouTube-канал GameV объединил все эти фрагменты в одно видео, так что теперь у нас есть 10-минутный ролик, позволяющий сопоставить обе версии.

Прежде чем продолжить, стоит отметить, что это предварительное сравнение материалов, находящихся в стадии разработки. Как подчёркивает сама CDPR в этих роликах, ремастер ещё не готов окончательно, а значит, показанное видео не в полной мере отражает итоговое качество графики.

Также неизвестно, какая именно версия использовалась CDPR для сравнения. Возьмём, к примеру, первый фрагмент: в сцене ремастера, похоже, отсутствуют полноценные отражения. Однако известно, что версия для ПК будет поддерживать технологию Path Tracing (трассировку путей). При её использовании огонь может отражаться в воде, поэтому финальная версия для ПК может выглядеть лучше, чем то, что мы видим сейчас.

В любом случае, самое заметное отличие ремастера от оригинала — это цветовая палитра; кому-то она может понравиться, а кому-то — нет. Помимо этого, отсутствие отражения огня в первом примере — единственный момент, из-за которого ремастер выглядит хуже оригинала. Будем надеяться, что на ПК с максимальными настройками игра будет выглядеть ещё лучше.

Помимо Path Tracing, версия для ПК будет поддерживать технологии NVIDIA DLSS 4.5, AMD FSR 4.0 и Intel XeSS 2.0, а также задействует функцию DLSS 4.5 Ray Reconstruction.

Релиз ремастера The Witcher 3 состоится 29 сентября. Обновление будет бесплатным для всех владельцев издания Complete Edition.