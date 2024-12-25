В The Witcher 3: Wild Hunt планировалось показать свадьбу Трисс Меригольд

Пользователи обнаружили, что в The Witcher 3: Wild Hunt студия CD Projekt RED планировала сделать задание, в котором Трисс Меригольд выходила бы замуж за аристократа Эдмунда Кастелло.

Миссия называлась "Пепельный брак" (Ashen Marriage), а её действие разворачивалось в Новиграде. По сюжету задания, Трисс влюблялась в Кастелло и они решили устроить свадьбу - Геральт должен был стать их помощником, которые помогал бы им с приготовлениями ко свадьбе: он должен был заняться зачисткой ближайших каналов от монстров и заняться поиском выпивки. Помимо этого он должен был выбрать подарок для невесты, среди которых могла быть роза памяти, от которой Трисс бы осталась в большом восторге - в отличии от других подарков.

Однако свадьбе не суждено было бы состояться: в дальнейшем Дийкстра сообщал о том, что Эдмунд связан с охотниками на ведьм и действует под давлением охотников, которые шантажируют его тайной дочери от предыдущего брака.

У Геральта был выбор рассказать Трисс правду о Кастелло самому или вместе с ним, однако в любом случае свадьба отменялась, поскольку она либо разочаровывалась в женихе, либо благодарила его за честность, однако предпочитала отказаться от слишком поспешного брака.

Довольно грустно, что CDPR решила вырезать данное задание из игры - оно могло бы еще сильнее раскрыть отношения Геральта и Трисс, но, вероятно, на то были какие-то определенные причины.