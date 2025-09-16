В Xbox Design Lab теперь доступны тематические дизайны контроллеров в стиле The Witcher 3

Microsoft преподнесла приятный сюрприз для поклонников The Witcher 3: Wild Hunt, сделав в Xbox Design Lab доступными тематические дизайны. Теперь игроки, которые пропустили ограниченную серию контроллеров, выпущенных к 10-летию игры, получат второй шанс персонализировать свои геймпады в стиле знаменитого охотника на монстров.

Новые настройки совместимы как со стандартными беспроводными контроллерами Xbox, так и с моделями Elite Series 2. Эти аксессуары были созданы в результате сотрудничества Microsoft и CD Projekt Red и отличаются тщательно проработанным и привлекательным внешним видом, в центре которого красуется логотип с изображением волка главного героя Геральта.

Как пояснил Джошуа Флауэрс, руководитель отдела дизайна польской команды в Варшаве, цель состояла в том, чтобы создать предмет, который выглядел бы поношенным и личным, способным рассказать историю и идеально вписаться в мир игры.

Хотя их стоимость не всем по карману (стандартная модель стоит около 90 евро, а Elite Series 2 — более 150 евро), их уникальный дизайн обязательно понравится коллекционерам и самым заядлым поклонникам саги.